Partidul lui Simion susține moțiunea de cenzură anunțată de Lasconi

George Simion, președintele AUR. Sursă foto: Hepta

Deputatul AUR Antonio Andrusceac a declarat marţi că parlamentarii AUR ar putea vota o moţiune de cenzură iniţiată de USR, dacă acest partid nu face doar un exerciţiu de imagine, menţionând că formaţiunea sa arată "mai multă maturitate politică decât ceilalţi".



"Ori dau dovadă (cei de la USR - n.r.) de imaturitate politică, ori nu-şi doresc să atingă un obiectiv şi doar să facă un exerciţiu de imagine. Vă amintesc şi le amintesc şi lor pe calea aceasta că au semnat împreună cu noi moţiunea de cenzură pentru căderea Guvernului din care chiar ei făceau parte, aşa încât pot să le spun acum: dacă doriţi să faceţi un exerciţiu de imagine, nu mai minţiţi românii. Dacă chiar credeţi în ceea ce faceţi, acceptaţi că toţi trebuie să tragem de aceeaşi parte ca să împingem lucrurile spre o zonă mai bună, pe care ne-o dorim cel puţin declarativ", a spus Andrusceac la Parlament, întrebat în legătură cu intenţia USR de a depune moţiune de cenzură la care nu doreşte semnăturile AUR, ci voturile.



El a susţinut că AUR arată "puţin mai multă maturitate politică decât ceilalţi" şi, în atingerea unui obiectiv, va face "tot ceea ce trebuie făcut".



Întrebat dacă AUR va vota o moţiunea de cenzură, el a spus: "Bineînţeles".



"Având în vedere şi ceea ce a spus domnul Ciucă, nu văd de ce ne-am împotrivi noi la acest lucru, tocmai noi care am spus de mai multe ori că această uniune este una împotriva ideologiei pe care cele două partide comasate au propus-o şi au adus-o în faţa propriilor alegători. Am reţinut, din ceea ce ne spuneau ei, că lucrul ăsta, unirea dreptei cu stânga, a politicilor sociale şi socialiste cu cele liberale şi puţin cam globaliste vor aduce bine României. O dovedesc chiar ei chiar acum prin ruptura asta, anunţată chiar de domnul general Ciucă că n-a fost aşa", a adăugat deputatul AUR.



Întrebat în legătură cu faptul că PSD ar putea să se pregătească să se alieze cu AUR, Antonio Andrusceac a precizat că nu s-ar regăsi alături de oamenii împotriva cărora s-a exprimat de ani de zile.



"Eu sunt un om care a luptat întotdeauna împotriva partidelor sistemului şi nu cred că m-aş regăsi alături de oamenii împotriva cărora m-am exprimat de ani şi ani de zile, adică, din punctul meu de vedere, ar fi o ipocrizie pe care eu n-o s-o fac", a menţionat el.



Marţi, preşedinta USR, Elena Lasconi, a anunţat că lucrează, împreună cu colegii din partid, la o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu şi îl îndeamnă pe liderul PNL, Nicolae Ciucă, să semneze moţiunea. Ea a menţionat că parlamentarii AUR sunt liberi să voteze moţiunea de cenzură pe care urmează să o iniţieze Uniunea Salvaţi România, dar nu acceptă semnături de la aceştia pe document.