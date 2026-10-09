Pe cine ar păstra Luca Niculescu în guvernul său? „Nazare este una dintre piesele solide ale administrației României”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat luni desemnarea lui Luca Niculescu în calitatea de candidat la funcţia de premier. FOTO: Agerpres

Premierul desemnat Luca Niculescu a fost întrebat vineri seara, la Digi24, dacă Alexandru Nazare va rămâne ministru al Finanțelor și în viitorul Guvern. El a răspuns că el este „una dintre piesele solide ale administrației României”.

„Este încă prea devreme să dau un nume, dar Alexandru Nazare este clar un ministru bun. Dincolo de faptul că a contribuit la reducerea deficitului, are o relație bună cu multe organizații internaționale.

Am stat mult de vorbă cu agențiile de rating, împreună cu colegii de la Banca Națională și cu alți reprezentanți, și este una dintre piesele solide ale administrației României”, a declarat Luca Niculescu.

De asemenea, acesta a mai adăugat că intenționează să depună joi în Parlament Programul de guvernare și lista de miniștri.

„Suntem în program. (...) Ieri au fost primele discuţii cu partidele, discuţii constructive, de substanţă. Vor continua şi zilele următoare, luni e o altă sesiune de discuţii şi concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenţionez să propun Programul şi lista cu cabinetul de miniştri”, a mai adăugat acesta.

Legat de momentul în care Guvernul Niculescu ar putea fi votat, premierul desemnat a precizat:

„Aici sunt nişte chestiuni mai tehnice pe care le decide Parlamentul. Prima dată audierile, apoi votul”.

Amintim că liberalul Alexandru Nazare a fost și unul dintre numele luate în considerare de președintele Nicușor Dan pentru a ocupa funcția de premier.

Luni, la finalul consultărilor avute cu reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat desemnarea lui Luca Niculescu în calitatea de candidat la funcţia de premier.

Ulterior, fostul ambasador a anunțat că va începe negocierile cu partidele pentru a strânge majoritatea de 233 de voturi de care are nevoie pentru a fi învestit în funcție. Discuțiile au început joi. Luca Niculescu s-a întâlnit prima dată cu liderii PSD, iar ulterior, tot joi, cu liderii PNL și UDMR.