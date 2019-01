PMP merge pe liste proprii la europarlamentare

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară (PMP), Eugen Tomac, a declarat miercuri, la Galaţi, într-o conferinţă de presă, că formaţiunea politică pe care o conduce va merge separat pe liste la alegerile europarlamentare, deşi a propus încă de anul trecut listă comună cu PNL şi USR la aceste alegeri.



Liderul PMP a explicat că, deşi PNL şi USR vor merge la rândul lor pe liste separate la europarlamentare, convingerea lui este că o alianţă ar fi fost cea mai bună formulă pentru crearea unei alternative credibile şi puternice la PSD.



"Noi am propus încă de anul trecut, eu am avut o discuţie şi cu domnul preşedinte Ludovic Orban şi cu Dan Barna şi le-am propus să avem o singură listă pentru alegerile europarlamentare, practic, să creăm o alianţă împotriva PSD. Cred, şi la această oră, că asta este cea mai bună formulă pentru a reuşi să-i convingem pe români că suntem capabili să creăm o alternativă credibilă şi puternică la PSD. Atât PNL, cât şi USR doresc să meargă separat la alegerile europarlamentare pentru a vedea exact care le este potenţialul politic. Prin urmare, şi noi vom merge separat. Eu sunt însă convins că viaţa ne va obliga după alegerile europarlamentare să fim mai pragmatici şi mai realişti în a încerca să construim alternative credibile şi puternice pentru a opri acest tăvălug pe care l-a pornit în urmă cu doi ani Liviu Dragnea. Opoziţia actuală este obligată, după alegerile europarlamentare, să se trezească din această stare în care suntem acum, să începem să lucrăm împreună. Noi am fost deschişi, avem o conlucrare bună în Parlament", a spus Tomac.