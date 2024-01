Premierul Marcel Ciolacu, întâlnire cu Constantin Crăciun, protestatarul din Vrancea: "Este mâna pe care se bazează o țară întreagă!"

Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit, astăzi, cu Constantin Crăciun, protestatarul în vârstă de 83 de ani, din Vrancea, cunoscut ca "Ţăranul sărac din Vrancea", după ce acesta din urmă a vorbit despre protestul fermierilor în cadrul emisiunii Sinteza Zilei la Antena 3 CNN.

Sursa foto: Facebook | Marcel Ciolacu

"Am crescut susținut de o mână puternică precum mâna acestui om! Și am avut astăzi onoarea să îi țin strâns mâna lui Constantin Crăciun, din Cîmpineanca, Vrancea.

Nu poate decât să mă inspire, să mă motiveze mâna brăzdată de greutăți a țăranului român. Este o mână călită de timpuri, căreia nu o să-i dau drumul niciodată! Este mâna pe care se bazează o țară întreagă!

De aceea, problemele de zi cu zi ale țăranilor români merită să fie mereu ascultate și să își găsească rezolvare. Ei trebuie ajutați și să le întindem la rândul nostru mâna spre dialog.

Acești oameni trebuie ajutați. Pentru că așa cum mi-a zis și Constantin Crăciun, nimeni nu mănâncă cu două linguri!", a scris Marcel Ciolacu într-o postare pe Facebook.

Constantin Crăciun a fost invitatul lui Mihai Gâdea, seara trecută, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN, acolo unde a vorbit despre condiţiile fermierilor pentru a încheia protestele.

"Am venit astăzi la acest miting. Am tremurat cum n-am tremurat în viața mea. Eu rezist la frig, nu port mănuși iarna și am venit să le prezint la cei care au spus că noi vrem să dăm guvernul jos...Noi nu dăm guvern, noi vrem să muncim pământul pentru copiii dumneavoastră, pentru generațiile care vor veni că fără pământ nu se poate trăi.

Noi asta am cerut astăzi să muncim pământul. Şi eu n-am mâncat. Eu am plecat azi-noapte de la 2. Nu mi-e foame să știți, mi-a oferit Antena 3 hrană în seara asta dar nu am putut să mănânc. Am luat de acasă o plăcintă făcută de soție cu brânză și n-am mâncat-o, pentru că am vrut să le arătăm că și noi generația a treia trebuie să vă ajutăm pe dvs., copiii dvs. să nu mănânce o plăcintă în tren ci să o mănânce acasă", a declarat Constantin Crăciun la Antena 3 CNN.