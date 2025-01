Rareș Bogdan spune că nu e de vină pentru campania PNL de pe TikTok ajunsă să-l susțină pe Georgescu: Campania a fost trolată. FOTO: Antena 3 CNN

Apar noi informații după ce PNL a fost acuzat că l-ar fi ajutat pe Călin Georgescu în campania electorală pentru prezidențiale. Mai multe surse din cadrul partidului au declarat pentru Snoop.ro că cel care a răspuns de campania plătită a fost chiar Rareș Bogdan. Campania a fost "identică cu campania Frate pentru Frate derulată de Federația Rusă în Ucraina", înainte de invazie. Rareș Bogdan dezminte într-un interviu pentru Antena 3 CNN că a coordonat această campanie. De altfel, el a spus că problema TikTok era cunoscută încă din martie la nivelul UE și că atunci Roberta Metsola l-a întrebat de ce în România sunt atât de multe conturi TikTok, ceea ce recunoaște că nici el nu știa. Europarlamentarul spune că, de fapt, campania PNL a fost trolată și că i s-a părut nedrept că nimeni nu a ieșit să explice asta.

„Liderii care s-au ocupat de campania lui Ciucă au fost Dan Motreanu, Rareș Bogdan, Lucian Bode, Ciprian Ciucu. Bode a fost pe organizare, Motreanu a fost plecat foarte mult timp alături de Ciucă prin țară, iar la București a rămas Rareș Bogdan cu comunicarea. El s-a văzut cu cei de la FameUp și cu Kensington”, susține unul dintre liberalii care a discutat cu Snoop, sub condiția anonimatului, scrie Hotnews.

„Nu îl bănuim pe Rareș Bogdan că a făcut ceva deliberat, pur și simplu au abandonat acea campanie, nu le-a păsat de ea pentru că a fost un eșec. Pe ei îi interesa că Ciucă era acaparat pe Facebook de comentarii cu «votăm Călin Georgescu», nu prea le-a păsat de TikTok”, spune o sursă din cadrul PNL.

"Nu comentez interviuri din presă, ce am avut de spus am spus, nu e nevoie să reiau. Această campanie nu a fost în favoarea altui candidat, ci în favoarea lui Nicolae Ciucă, faptul că a fost deturnată e alt lucru, și am punctat în mod repetat", a spus șeful PNL, Ilie Bolojan.

Rareș Bgdan: "E o întreagă preocupare legată de ce se întâmplă în România, aseară am avut o discuție extrem de aplicată în care colegi europarlamentari din diverse țări din Portugalia, Italia, Slovacia, Polonia sau Germania am luat o cină de lucru la care a participat și Iulian Fota în care întrebările au curs 2 – 3 ore despre ce s-a întâmplat în România, ce se întâmplă cu mesajele din online.

În luna februarie- începutul lui martie, m-a chemat Roberta Metsola, să mă întrebe câteva chestiuni și m-a întrebat: ce anume se întâmplă în România cu creșterea TikTok, aveți 7,4 milioane de utilizatori, sunteți cu cel mai mare procent de utilizatori din Europa, aveți grijă la europarlamentare, la ce se întâmplă în zona online, în special TikTok, că e noul Facebook de acum 10 ani. M-am uitat și eu, nu știam că sunt atât de multe. Le-am spus colegilor mei în Modrogan, cam asta a fost discuția. Prin aprilie eram cu Ciucă la Chișinău și într-o discuție cu un coleg jurnalist am explicat că ar trebui să fie aceleași reglementări și în cazul TikTok, așa cum sunt la Facebook, Instagram, X, ca să nu se permită ingerințe externe. Au sărit în capul meu că vreau să închid ceva, dar pentru mine nu e niciun motiv pentru a închide ceva, ci doar de a veni cu argumente.

Despre cine ar fi trebuit să facă verificări asupra conturilor TikTok

Eu știu că a fost o nedreptate făcută, nu mai vreau să îmi asum, sunt alții care să explice măsurile PNL, proiectele liberale, am făcut-o suficient cinci ani. E momentul ca alții să facă asta.

Mi s-a părut complet nedrept ce s-a întâmplat la final de an, nimeni nu a ieșit să explice prostia care se vehicula că PNL a fost implicat în campania lui Georgescu. PNL nu poate fi acuzat ca s-a implicat în campania aia, că s-a trolat o campanie a unei companii prestigioase, am încredere în Kensington Communication și FameUp.

Că cineva a venit cu zeci de mii de conturi, situație imposibilă într-o situație normală, campania PNL a fost trolată, asta nu înseamnă că cineva a făcut asta deliberat.

Pentru noi, în septembrie – noiembrie dacă cineva spune că se uita cu atenție la Călin Georgescu minte. În cazul PNL ne uitam doar la George Simion și Elena Lasconi ca potențialii contracandidați pentru a intra în turul doi al alegerilor prezidențiale. În sondaje din ultimele 2 săptămâni nu fusese cotat cu mai mult de 7%, apoi l-am văzut la 9% pe Georgescu.

Nu ne uitam la Georgescu ca la un potențial jucător de tur 2, toată campania PNL prin FameUp a fost dusă prin mesaje antiextremism. E culmea ca PNL să fie acuzat de așa ceva. Ce să plătească PNL, PNL încă nu a terminat de plătit comenzile pentru campania candidatului la prezidențiale.

Unul dintre motivele creșterii extremismului în România e decizia Austriei de acum 2 ani cu repercusiuni incredibile asupra mentalului românesc, prin care României i-a fost interzis accesul în Schengen. Chestiunea asta a dus la mesaj ultranaționalist, suveranist, extremist. Bunăstarea niciodată nu creează extremism".

De unde a pornit scandalul

Potrivit unei investigații realizate de site-ul Snoop, ANAF a concluzionat recent că Partidul Național Liberal a finanțat campania controversată „Echilibru și Verticalitate” de pe TikTok, care prin 130 de influenceri a promovat indirect figura lui Călin Georgescu, fără a-l numi explicit. Informația a fost confirmată pentru Snoop din discuțiile și corespondența purtată chiar cu firma care a gândit campania redirecționată pentru promovarea candidatului pro-rus.

Potrivit investigației Snoop, campania „Echilibru și Verticalitate” de pe TikTok a fost realizată de firma Kensington Communication, care a colaborat cu 130 de influenceri cooptați prin platforma FameUp. Firma, care a fost angajată de PNL, susține că „forma generată de Kensington Communication a suportat unele modificări, care nu aparțin echipei noastre și nici nu avem cunoștință să fi fost solicitate de către reprezentanți ai partidului”. Mai mult, Kensington a explicat că hashtag-ul #echilibrusiseriozitate folosit în campanie a fost schimbat în #echilibrusiverticalitate”, dar fără implicarea companiei.

Din documentele desecretizate de CSAT şi potrivit unui raport Expert Forum întreaga campanie #EchilibrușiVerticalitate a fost creată pentru a-l promova pe Călin Georgescu care astfel a generat 2,4 milioane de vizualizări. Mai exact, influencerii au folosit script în care au descris în cadrul unui video pe Tik Tok caracteristici ale unui viitor președinte. Şi deși nu era direct nominalizat Călin Georgescu caracterizările folosite corespundeau celor asumate public de acesta.

Astfel, se arată în documentele CSAT că „inițiatorii au prezentat persoanelor implicate metode de evitare a detecției elementelor de conținut care nu respectă politicile platformei TikTok”.

În acest context, analiza realizată de Snoop pe brief-ul furnizat de firma Kensington arată că influencerii au respectat indicațiile prestabilite de către PNL.

Mai mult, aceeași platformă FameUp fusese utilizată anterior pentru promovarea pe TikTok a unei campanii dedicate cărții fostului președinte al PNL, Nicolae Ciucă.

Cu toate aceste date, Fiscul a audiat influecerii şi oamenii care au participat la această campanie inclusiv firme, dar şi persoane fizice, cărora li s-a cerut să prezinte fluxurile financiare. Mai mult, ANAF a cerut de la bănci toate extrasele de cont ale lui Călin Georgescu. Aşa au aflat inspectorii ANAF că banii pentru campania „Echilibru și Verticalitate” au venit de la PNL, mai exact de la firma Kensington Communication, care face servicii de marketing politic, dar și campanii online pentru liberali.