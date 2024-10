Acuzații între PNL și PSD, după respingerea candidaturii Dianei Șoșoacă la prezidențiale: „Făcătură pentru Ciolacu”/„Altă aberație PNL”

Vicepreşedintele PNL, Florin Roman și purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașanu. Sursa foto:Colaj Hepta/Profimedia Images

Vicepreşedintele PNL Florin Roman a reacționat după ce CCR a anulat candidatura Dianei Şoşoacă la alegerile prezidențiale 2024. El acuză faptul că această decizie a fost luată de mâna majorităţii social democrate din Curtea Constituțională a României. „Altă aberație a colegilor liberali. Le așteptăm și pe următoarele, au resursele necesare să nu se oprească aici”, a scris în replică purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, pe Facebook.

„Eliminarea Dianei Șoșoacă din cursa pentru Cotroceni, făcută prin mâna majorității PSD din CCR, este o făcătură marca PSD.

Este știut faptul ca Marcel Ciolacu este cel mai avantajat de un tur 2 cu George Simion, după modelul din 2000, intre Iliescu și Vadim. În varianta unui tur 2 cu Nicolae Ionel Ciucă, Ciolacu pierde în fața electoratului de dreapta.

Florin Roman: „Ciolacu vrea în finală cu Simion"

Nu mi-a fost niciodată simpatică, doamna Sosoaca, nici acum, dar aici e clar că PSD a făcut tot posibilul pentru a scăpa de candidatura ei, pentru a-i face culoar lui Simion, blatistul de casă al PSD.

De altfel, pe culoarele politicii, pesediștii vorbeau încă de săptămâna trecută despre eliminarea Dianei Șoșoacă, din cursa pentru Cotroceni. In aceste condiții, mobilizarea votanților de dreapta, în jurul celui mai puternic partid de dreapta, PNL, devine esențială, în confruntarea din decembrie cu PSD", a scris Florin Roman pe Facebook.

„Cel mai încordat liberal, sau, mă rog, unul din cei mai agitați, vorbesc aici de Florin Roman, critică, într-o postare plină de tricolor, decizia CCR de azi privind invalidarea candidaturii Dianei Șoșoacă. Asta e prima pe ordinea de zi. A doua este că această decizie ar fi fost influențată de PSD, câștigător, zice ideologul, al acestei decizii.

Avem aici câteva remarci:

PSD nu are și nu a avut nicio implicare în justiție precum am și evitat să comentăm deciziile oricărei instanțe, cu atât mai puțin am comentat deciziile CCR

Este o abordare constantă a celor din dreapta, in special PNL și USR, de a critica deciziile justiției contrare intereselor lor și fiind adepții unei justiții independente, dar de partea lor ?

Candidatul PSD accede, evident, în turul 2 și are mari șanse de a câștiga prezidențialele și pentru atitudinea de respect față de oameni dar și față de instituțiile fundamentale ale statului

Când ai dileme și dificultăți să îți vezi candidatul în finală, despre dl. Ciucă vorbesc, incepi să dai rateuri de gândire, pregătind din timp, se pare, argumente pentru o înfrângere din ce în ce mai previzibilă

Cam atât despre această altă aberație a colegilor liberali. Le așteptăm și pe următoarele, au resursele necesare să nu se oprească aici”, a scris în replică purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, pe Facebook.

Diana Șoșoacă nu mai poate candida la alegerile prezidențiale. Candidatura sa a fost anulată de CCR

CCR a respins, sâmbătă seara, candidatura Dianei Şoşoacă la alegerile prezidenţiale. Judecătorii CCR au admis în şedinţa de sâmbătă contestațiile împotriva candidaturii Dianei Șoșoacă la prezidențiale, potrivit unui comunicat de presă.

Diana Şoşoacă avea două contestaţii pentru candidatura sa. Votul judecătorilor a fost de 5-2 pentru anularea deciziei BEC care admitea candidatura Dianei Șoșoacă.

Decizia CCR este definitivă, în acest moment Diana Șoșoacă fiind exclusă din cursa prezidențială.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, motivele invocate de judecătorii CCR ar fi fost atac la siguranța națională și la adresa statului român și comportamentul Dianei Șoșoacă care ar încălca Constituția.

Comunicatul CCR

În ședința din data de 5 octombrie 2024, Curtea Constituțională, în cadrul atribuției privind respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României, a luat în dezbatere șapte contestații împotriva înregistrării unor candidaturi la alegerile pentru Președintele României din anul 2024.

I. În urma deliberărilor, Curtea Constituţională:

Cu majoritate de voturi,

- A admis contestațiile formulate de doamna Amalia Bellantoni și domnul Mihai Gheorghe Ursa şi a anulat Decizia Biroului Electoral Central nr.18/D din 3 octombrie 2024 privind înregistrarea candidaturii și a semnului electoral ale doamnei Diana Iovanovici-Șoșoacă la alegerile pentru Președintele României din anul 2024.

Cu unanimitate de voturi,

- A respins contestația formulată de doamna Șerban Sanda Puica privind înregistrarea candidaturii și a semnului electoral ale domnului Nicolae-Ionel Ciucă la alegerile pentru Președintele României din anul 2024;

- A respins contestația formulată de domnul Ioan Todiroae împotriva înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Președintele României din anul 2024.

- A respins contestația formulată de domnul Ioan Todiroae împotriva respingerii înregistrării candidaturii independente a domnului Miron Cozma la alegerile pentru Președintele României din anul 2024.

Hotărârile sunt definitive şi se comunică Biroului Electoral Central

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul hotărârilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. În aceeași ședință, Curtea, având în vedere necesitatea unei documentări suplimentare, a amânat pentru data de 5 octombrie 2024, ora 21:00, dezbaterea contestației împotriva înregistrării candidaturii domnului Mircea – Dan Geoană la alegerile pentru Președintele României din anul 2024, contestație formulată de domnul

Talpoș Ioan.

III. Totodată, Curtea a amânat pentru data de 5 octombrie 2024, ora 21:00 contestația formulată împotriva înregistrării candidaturii domnului Ludovic Orban la alegerile pentru Președintele României din anul 2024, contestație formulată de domnul Stan Valerian.