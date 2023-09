Robert Cazanciuc, detalii despre măsurile PSD împotriva şoferilor drogaţi: "Pedepsele trebuie aplicate cât mai repede, la comiterea unei infracţiuni"

Fostul ministru al Justiției, Robert Cazanciuc, senator PSD, a explicat la Antena 3 CNN cât de repede poate adopta Executivul o lege care să cuprindă măsuri mai dure împotriva șoferilor care se urcă la volan băuți sau drogați.

Sursa foto: Facebook | Antena 3 CNN

Propuneri dure de ultimă oră împotriva celor care conduc drogați. Confiscarea mașinilor și 10 ani fără permis sunt propunerile care vin de la ședința PSD care a avut loc astăzi.

Fostul ministru al justiției, Robert Cazanciuc, senator, a explicat la Antena 3 CNN cât de repede poate adopta Executivul o astfel de lege.

"În primul rând față de informațiile publice în pentru accidentul de astăzi, șoferul, dacă va fi găsit vinovat, va intra sub incidența legii Anastasia. Asta înseamnă că nu va putea primi o pedeapsă cu suspendare, ci doar cu executare.

Ceea ce am vorbit astăzi a fost un pachet de măsuri mai larg, nu doar pentru cei care se urcă drogați la volan. Și pentru că cei care consumă droguri, pentru cei care fac trafic de droguri, un pachet de măsuri pentru a încerca să ținem sub control în acest an cât se poate de mult traficul și consumul ilegal de droguri.

Și se referă pachetul la măsuri de ordin legislativ, incriminări de fapte noi, măriri de pedepse, la măsuri de ordin profilactic, dacă vreți, sau educativ, cum ar fi decontarea unor teste de screening antidrog, dacă părinții vor să facă acest lucru, să poată beneficia de două-trei teste pe an, plătite de stat, în situația în care depistează un comportament anormal la copii și ulterior, dacă sunt găsiți pozitivi, să poată beneficia de consiliere psihologică pentru un număr de ore, în așa fel încât tinerii să aibă o șansă să renunțe la acest viciu, pentru că în fazele incipiente acest lucru este în foarte mare măsură posibil.

Şi sunt măsuri, dacă vreți, complementare unor pedepse, cum ar fi interzicerea dreptului de a conduce pentru un număr foarte mare de ani. Avem în Parlament acum un proiect care mărește de 10 ori această interdicție de la șase luni la 5 ani.

Putem merge până la 10 ani de zile și sunt luate în calcul și alte măsuri, cum ar fi confiscarea mașinii atunci când este folosită pentru comiterea unor infracțiunii.

În perioada următoare, adică în cursul lunii septembrie, o să analizăm și practica europeană și o să vedem care sunt cele mai potrivite măsuri în așa fel încât cei care n-au înțeles până acum că nu se pot urca la volan, băuți sau drogați, să ia la cunoștință aceste măsuri și să le putem aplica cât se poate de repede pentru că dincolo de mărirea unor pedepse, cel mai important lucru este ca pedepsele să poate fi aplicate într-un termen cât se poate de scurt, la momentul comiterii unei infracțiuni", a spus la Antena 3 CNN senatorul Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției,