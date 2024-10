Scandal în PNL pe locurile eligibile de pe listele parlamentare. Oamenii lui Iohannis, ”plantați” prin județe, Cîțu, trimis la Galați

Nicolae Ciucă are probleme cu listele pentru Parlament. Foto: Hepta

Biroul Politic Naţional al PNL se reunește luni pentru a vota listele de candidaţi la parlamentare în mai multe filiale, între care se numără şi Bucureşti, unde este scandal din cauza locurilor eligibile prea puține pentru numărul mare de doritori. Fostul premier Florin Cîţu ar putea deschide lista PNL pentru Senat la Galaţi, deși şi-ar dori o candidatură în Bucureşti. Ligia Deca, ministrul Educaţiei, va candida la Vâlcea, în timp ce Diana Păun, consilier prezidenţial pe probleme de Sănătate, va deschide lista pentru Senat la Caraş-Severin. Andrei Baciu, fost preşedinte al Casei de Asigurări de Sănătate, ar putea candida pe lista PNL Bucureşti la Camera Deputaţilor.



Întrebat într-o conferinţă de presă cine va deschide lista PNL pe Bucureşti pentru candidaturile la Senat, el a răspuns: "Vă putem spune spre seară. Avem o şedinţă de Birou Permanent Naţional şi după ce vom valida lista, vă vom comunica public. Mai sunt, nu ştiu, trei sau patru filiale unde astăzi vom da un vot în Biroul Permanent Naţional".

Despre prezenţa pe listă a senatorului Florin Cîţu, el a precizat că este o discuţie legată şi de acesta. El a fost întrebat şi ce îl recomandă pe Sebastian Burduja să deschidă lista PNL pe Bucureşti la Camera Deputaţilor.



"Nu am votat deocamdată o listă", a spus liberalul.

Preşedintele PNL Galaţi, George Stângă, a anunţat, luni, că demisionează de la conducerea filialei. ”Sper ca ceea ce am construit în aceşti ani să poată fi dus mai departe, cu aceeaşi determinare şi implicare”, a transmis el, după ce s-a aflat că Florin Cîțu va fi trimis să candideze la Galați.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, luni, la Iaşi, că nu sunt probleme în ceea ce priveşte întocmirea listelor pentru parlamentare la Bucureşti, explicând că, atunci când se apropie momentul nominalizării candidaţilor, este o "efervescenţă mai aparte".



"Suntem la Iaşi. La Bucureşti... rezolvăm problemele la Bucureşti. (...) Nu sunt probleme cu niciunul dintre cei care sunt pe liste. Există această competiţie internă, nu doar la Partidul Naţional Liberal, ci în toate partidele. Când se apropie momentul întocmirii şi nominalizării candidaţilor pe liste, este o efervescenţă mai aparte. Rostul nostru este să gestionăm această efervescenţă", a spus Ciucă în cadrul unor declaraţii de presă susţinute după ce a vizitat noua Unitate de Primiri Urgenţe a Spitalului de Copii "Sf. Maria" din Iaşi.



Întrebat dacă demisia preşedintelui PNL Galaţi, George Stângă, are legătură cu întocmirea listelor pentru parlamentare, liderul liberal a spus că nu a reuşit să discute cu acesta.



"Nu am reuşit să vorbesc cu dumnealui, dar, dacă şi-a dat demisia, înseamnă că are motive întemeiate", a răspuns Nicolae Ciucă.



Totodată, chestionat dacă liderii de organizaţii au libertatea de a întocmit listele sau "jocurile" sunt făcute de la centru, preşedintele PNL a spus că procedurile privind nominalizările se derulează în fiecare filială conform statutului partidului.



"Vă rog să staţi de vorbă cu orice preşedinte de filială şi i-am lăsat ca fiecare dintre ei să deruleze procedurile aşa cum este stabilit în statut, trecând prin votul biroului judeţean, în CDJ, în CCJ şi, la final, Biroul Politic Naţional decide", a adăugat acesta.