Scandal în PNL. Silviu Mănăstire, atac la Bolojan: ”Sclavul lui Coldea”. Primarul de Oradea reacționează: Îi e teamă de audit

Ilie Bolojan, președintele PNL. foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Silviu Mănăstire, fost secretar general adjunct al PNL, în perioada în care partidul era condus de Nicolae Ciucă, a lansat miercuri într-un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, despre care a spus că are notorietatea la sub 20 la sută şi cota de încredere la sub 10 la sută şi este ”sclavul lui Coldea”. În replică, primarul municipiului Oradea, Florin Birta, spune că probabil Silviu Mănăstire este preocupat de auditul cerut de actualul preşedinte al PNL în partid.

”Nea, Ilie, notorietatea ta este la sub 20 la sută, cota ta de încredere este la sub 10 la sută. Fă şi tu un sondaj pentru intenţia de vot, să te prinzi şi tu cum stai de fapt ... Faptul ca mergi la televiziuni cu 0,1 audienţă spune cat de duce capul. Apropo, sunt buni banii pe care îi împingi la gaz media4coldea?! Da, Iohannis este după 10 ani terminat politic. Dar a "produs" în ultimii 10 ani peste 5 milioane de voturi în fiecare dintre cele două runde de alegeri prezidenţiale. Şi a tinut PNL la guvernare 5 ani. Mii de lepre şi-au făcut cariere şi averi de pe urma sasului. Tu eşti în continuare beneficiarul epocii Iohannis. Ai încasat miliarde la Bihor in epoca ăstuia pe care îl înjuri. Şi n-ai avut timp de 10 ani curaj să îi suflii în ciorbă”, a scris Silviu Mănăstire într-o postare pe Facebook.

”Tu crezi ca liberalii au uitat ca ai fost prim - vicepreşedintele lui Orban? Sutele alea de milioane de euro încasate de fraţii Micula, ştii ceva de ei?! Ce zice Predoiu, care a făcut 11 la sută în 2016 la Capitala, când tu erai şeful de campanie şi ai fugit la Oradea, să-ţi salvezi fundul cu PSD? Frumoasă trădarea? Când o faci cu Ciucă, nu când o faci împotriva PNL în beneficiul tău! Un WC moral ... Doar nu crezi ca daca Iohannis nu-l nominaliza pe Ciolacu premier tu ai mai fi ajuns şeful Senatului?! Sincer, tu cat ai face dacă ai candida mâine la preşedinţia ţării? Vrei încredere şi sondaje? S-ar putea să ţi le iei în freză !”, a continuat el.

Mănăstire îl numeşte pe preşedintele PNL ”sclavul lui Coldea”.

”Nea, Ilie, faptul ca eşti sclavul lui Coldea nu mai impresionează pe nimeni...Când o sa afle poporul PNL toate mizeriile pe care le-ai făcut ca sa preiei poziţia de preşedinte interimar a partidului te vei întoarce la Vadu' Crişului. Iar Ţiplea, care ti-a plătit campaniile electorale din 2008 şi după, ţi-ar ţine lumânarea ... sau fraţii Micula. Alege tu. Nea, Ilie, puţină decenţă în mizeria asta numită politică nu strică. E o cale bună pentru un fricos şi vânzător ca tine. Vezi ca îţi vine nucleara în chelie! Beni Rus de la Selina încă trăieşte...”, mai scrie Silviu Mănăstire în postare.

Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, un apropiat al lui Ilie Bolojan, a venit cu o replică pentru Silviu Mănăstire, pe Facebook, arătând că cei din Oradea ştiau că Ilie Bolojan pleacă în Bucureşti hotărât să impună clasei politice din Capitală o agendă care să ţină cont cu adevărat de interesele reale ale românilor, o agendă care atacă cu adevărat problemele unui sistem politico-administrativ construit mai degrabă să se autoprotejeze, bine hrănit din bani publici, însă prea puţin interesat de rănile adânci ale societăţii româneşti.

”Ca preşedinte al Senatului României, era normal ca Ilie Bolojan să înceapă cu reforma modului de lucru din Parlament, o instituţie care demult trebuia restructurată. În acest context, nu sunt de mirare unele atitudini frustrate, vădit tendenţioase, venite din zona altor partide politice. Acum vedem cum curăţenia pe care Ilie Bolojan a început-o şi în PNL începe să deranjeze”, spune Birta.

”Atacurile la adresa domnului Bolojan din partea domnului Silviu Mănăstire nu mă pot lăsa fără o reacţie în numele bunului simţ pe care îl aclamăm mereu. Există o infuzie de răutate şi prostie în spaţiul public românesc şi cât timp stăm doar şi privim fără să reacţionăm devenim părtaşii prostiei şi răutăţii. Domnul Mănăstire, fost secretar general adjunct al PNL. Beneficiar şi „strateg” al fostei echipe de campanie a PNL care nu i-a putut convinge pe români că lucrează în slujba ţării, îşi caută acum motive doar pentru a lovi tocmai în omul care a facut ca Partidul Naţional Liberal să nu devină o epavă, ci să revină acolo unde istoria şi tradiţia i-o cere: adică în topul preferinţelor românilor”, spune Birta în mesaj.

”Probabil domnul Mănăstire este preocupat de auditul cerut de actualul preşedinte al PNL”, mai afirmă primarul. El subliniază că ”nimeni nu este fără greşeală şi nimeni nu este întruchiparea perfecţiunii. ”Nici domnul Bolojan, nici eu personal, nici preşedintele României, nici domnul Mănăstire sau alţi ortaci de-ai dânsului. Cu toate acestea, aşa cum pomul se cunoaşte după rod, tot aşa, şi calitatea omului se cunoaşte după ce lasă în urma lui”, adaugă Birta.

”Pentru toţi liberalii din această ţară şi nu numai, Ilie Bolojan este un exemplu. Pentru toţi bihorenii, este un reper. Ilie Bolojan de azi este acelaşi om hotărât, cu idei clare, aplicate, patriot şi foarte bun administrator. Sunt convins că mai devreme sau mai târziu românii vor şti să facă diferenţa între neghină şi grâu”, menţionează primarul Oradei.

El transmite şi o întrebare retorică: ”Oare cui foloseşte toxicitatea luptelor sterile şi meschine din PNL şi din societatea românească în general? Mereu au fost oportunişti, oameni care au sustras atenţia publicului de la problemele reale ale ţării, deturnând-o pentru interese şi frici personale”.

Potrivit lui Florin Birta, ”rezistenţa la reforme nu este un fenomen nou. dar nu e cale de întors”.

”De această dată avem nevoie urgentă de ele şi de oameni 100% hotărâţi, care să le pună cu adevărat în practică. Mulţi spuneau că e nevoie de unul ca Bolojan în capitală, acum îl au. Ştiu că aşteptările sunt mari, dar să nu ne minţim singuri: mărăcinile pline de spini împiedică iarba bună să crească. Aşa că daţi-i timp şi lăsaţi-l să îşi facă treaba aşa cum ştie mai bine. Judecaţi-l mai târziu, după roadele muncii sale, aşa cum ar trebui sa fim cu toţii judecaţi”, mai transmite primarul municipiului Oradea.

Burduja: La 150 de la înfiinţare, cel mai vechi partid parlamentar din UE, Partidul Naţional Liberal, trebuie să fie unit şi are un lider care ştie, vrea şi merită să coaguleze o echipă pentru România

Şi ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat miercuri că PNL trebuie să fie unit şi are un lider care ştie, vrea şi merită să coaguleze o echipă pentru România, el apreciind că faptele lui Ilie Bolojan vorbesc mai tare decât orice discurs politic.

Potrivit ministrului PNL, Oradea şi Bihorul sunt exemple clare că, atunci când există competenţă şi responsabilitate, se pot face lucruri mari şi în România şi de astfel de modele de leadership avem nevoie, pentru că aceasta e de departe cea mai gravă criză prin care trec România, Europa şi întreaga lume liberă: criza liderilor.