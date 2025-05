Simion, noi interviuri pentru propagandiștii MAGA: se laudă că i-a zdrobit pe globaliști și susține că ar putea fi asasinat

Simion s-a lăudat că i-a zdrobit pe globaliști și că va câștiga și turul doi Foto: captură video X

Liderul AUR George Simion nu a vorbit cu presa din România după victoria din turul I al alegerilor prezidențiale, însă a dat interviuri pentru unii dintre cei mai cunoscuți promotori ai curentului MAGA ("Make America Great Again"), lăudându-se că „i-a zdrobit pe globaliști” și avertizând că aceștia ar putea încerca să îl omoare.

Simion a discutat cu Steve Bannon, fost strateg și consilier al lui Donald Trump, iar discuția a fost difuzată de rețeaua media conservatoare Real America's Voice, cunoscută pentru promovarea narativelor pro-Trump și pentru susținerea curentului MAGA, și repostat de Mario Nawfal, celebru pentru repostarea de știri false și pentru interviurile cu personalități politice controversate apropiate mișcării MAGA.

Întrebat de Steve Bannon cum va proceda pentru a câștiga turul II, având în vedere "opoziția puternică" din partea Uniunii Europene, Simion s-a lăudat că i-a zdrobit pe globaliști și că va câștiga și turul doi.

"I-am zdrobit pe globaliști, aici, în România. Am câștigat, am avut 40% din voturi, iar oponentul meu a avut doar 20% din voturi. Este primarul Bucureștiului. Cum ți-am zis la Washington, o să avem alegeri în România și Polonia pentru președinție. Eu și Karol Navrocki suntem candidații MAGA. Românii iubesc poporul american, iubesc libertatea și pe președintele Donald Trump, am câștigat în mare stil ieri și același lucru se va întâmpla în Polonia și cu prietenul nostru Karol Nawrocki”, a spus George Simion în înregistrarea video postată pe X de contul emisiunii "War Room" a lui Steve Bannon.

Candidatul la președinția Poloniei, Karol Nawrocki, este cunoscut pentru promovarea unei viziuni naționaliste asupra istoriei Poloniei.

GEORGE SIMION: We totally bashed the globalists here in Romania.@georgesimion pic.twitter.com/JYv240KKz2 — Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) May 5, 2025

Simion: Elita globalistă vrea să mă elimine, chiar să mă omoare

Într-un fragment de interviu postat de influencerul Mario Nawfal, cunoscut pentru răspândirea de știri false și pentru interviuri cu personalități politice apropiate mișcării MAGA , Simion s-a plâns că elita globalistă ar vrea să-l elimine pentru că vrea să împiedice cu orice mijloace câștigarea alegerilor în Europa de exponenți ai mișcării MAGA.

"CNN și alte canale media din România spun minciunile lor obișnuite despre mine și încearcă să convingă poporul român că România va fi izolată și vom ieși din NATO și Ue dacă eu voi fi următorul președinte. Dacă voi fi noul președinte, România fi cel mai bun partener pentru Statele Unite, împreună cu Polonia", a spus Simion în timpul interviului.

"Contracandidatul meu din turul al doilea este susținut de Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron, de francezi și germani care vor o ruptură în lumea liberă, care vor un bloc geopolitic separat, Uniunea Europeană versus SUA," a spus Simion.

"Noi vrem ca lumea liberă să rămână așa cum este, liberă și unită sub steagul american. Dacă alegerile vor fi libere - dacă nu vor incerca să mă aresteze - am spus data trecută în emisiune că ar putea să încerce să ne elimine sau să încerce să ne omoare - vom câștiga. Presa globalistă a spus „Simion minte la Washington”. Ei ar face tot ce le stă în putință ca oamenii din mișcarea MAGA să nu câștige alegeri în Europa. Dar popoarele Europei se trezesc și câștigăm alegeri peste tot", a mai declarat Simion.

George Simion ar fi plecat la Viena după votul de duminică, scrie publicația sibiană Turnul Sfatului. El a fost fotografiat pe Aeroportul din Sibiu, la aterizare în România. AUR susține că informațiile sunt false și că acesta nu a părăsit România. Însă, de notat este că deși susținătorii lui s-au adunat duminică seara la sediul AUR, pentru a celebra împreună cu candidatul rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale, Simion nu a fost prezent acolo, ci doar a transmis un mesaj video proiectat pe un ecran la sediul partidului.

Se pare, însă, că Simion a petrecut în cadru mai restrâns, în noaptea de duminică spre luni, cu susținători MAGA din SUA. Americanul Brian Brown, președintele Organizației Internaționale pentru Familie, un cunoscut susținător al lui Donald Trump și al mesajului MAGA, a publicat, pe rețeaua socială X, o fotografie în care apare împreună cu Simion la „petrecerea victoriei” de după numărarea votului, în jurul orei 2:00.