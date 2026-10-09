Sorin Grindeanu insistă pentru o coaliție cu PNL și UDMR: „PSD este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, e de părere că PNL nu va accepta să intre într-un guvern minoritar. Foto: Inquam Photos/Mălina Norocea

Sorin Grindeanu a reiterat, vineri, că PSD susține „refacerea unei majorități stabile” alături de PNL și UDMR. Liderul social-democraților a adăugat că PSD este, de asemenea, pregătit „să își asume responsabilitatea guvernării”.

„PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării. Totul pe baza unui program care să ofere României șansa de a-și redresa parcursul economic, de a proteja puterea de cumpărare a românilor, de a stimula masiv investițiile pentru crearea locurilor de muncă”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Președintele PSD a spus că negocierile politice din aceste zile nu pot viza doar strângerea celor 233 de voturi necesare ca Guvernul Niculescu să fie învestit în funcție.

„O discuție despre viitorul unei țări nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui Guvern. Trebuie să vorbim și despre ceea ce se întâmplă după învestire, despre capacitatea de a lua decizii și de a le duce până la capăt.

Atunci când aproape 90% dintre români au spus că țara merge într-o direcție greșită, toate partidele care au primit votul lor pentru a-i reprezenta în Parlament au datoria să țină cont de acest semnal și să răspundă prin decizii concrete, nu doar prin declarații politice”, a precizat liderul social-democraților.

Sorin Grindeanu a lansat și un atac la adresa foștilor colegi de coaliție.

„România ar fi putut avea deja un Guvern cu puteri depline, capabil să schimbe direcția economică a țării, dacă refacerea unei majorități stabile ar fi fost pusă înaintea calculelor politice și electorale.

Au trecut cinci luni de blocaj și suntem din nou în fața aceleiași alegeri: punem pe primul loc oamenii, economia și interesul României sau se caută în continuare formule politice care rezolvă doar problema învestirii unui Guvern?”, a scris președintele PSD.

Premierul desemnat Luca Niculescu s-a întâlnit joi cu liderii PSD pentru a discuta despre formarea unui guvern. La acea întâlnire, Sorin Grindeanu a înaintat această idee a refacerii coaliției PSD-PNL-UDMR.

Liderul PSD a făcut apoi apel public la liderii PNL și UDMR să să lase deoparte calculele de partid și să formeze împreună un guvern. „Apelul meu se îndreaptă către partide: să lase orgoliile politice și să se gândească mai mult la oameni, care așteaptă soluții de la noi. Adevărata confruntare nu trebuie să fie pe frontul politic, între partide”, a spus Grindeanu.

Liberalii au respins deja oferta PSD. Ilie Bolojan l-a anunțat pe Luca Niculescu că atât timp cât PSD este la guvernare, PNL va fi în opoziție. „L-am informat pe Luca Niculescu că PNL nu intenţionează să participe în acest guvern. Avem o decizie de a nu mai participa la guvernări cu PSD, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în Opoziţie. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare, având în vedere situaţia în care se găseşte România”, a spus Bolojan.

În ceea ce priveșt UDMR, Kelemen Hunor a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că estimează la 80% șansele ca premierul desemnat, Luca Niculescu, să treacă de votul Parlamentului cu guvernul pe care îl va propune.

„Daca Luca Niculescu vine cu 4 - 5 deziderate, atunci va avea o majoritate, indiferent dacă vine cu tehnocrați, cu specialiști. Va avea majoritate. Sunt convins că vrea și Grindeanu, vrea și Bolojan. Eu sigur că vreau”, a spus Kelemen Hunor.

După ce s-a întâlnit cu liderii PSD, PNL și UDMR, Luca Niculescu se va întâlni luni cu liderii USR și cei ai minorităților naționale.