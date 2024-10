Soția lui Nicolae Ciucă, despre căsnicia cu liderul PNL: „Suntem obișnuiți să fim departe unul de altul”

Soția lui Nicolae Ciucă - Cristina Maria Ciucă, nora Andreea şi nepoţica sa Anastasia. Sursa foto: Gabi Crișan

Nicolae Ciucă a venit la dezbaterea Antena 3 CNN, organizată sub numele ”Un Președinte în fața națiunii”, cu familia, mai exact cu soţia sa, Cristina Maria Ciucă, nora Andreea şi nepoţica sa Anastasia.

Micuța „Sia”, una dintre cele două nepoate ale candidatului PNL la președinție, a răspuns clar și hotărât atunci când a fost întrebată dacă vrea ca „bunelul” ei să fie președintele României: un DA răspicat a răsunat în sala Rosetti din Parlamentul României, care a găzduit dezbaterea. Anastasia a dezvăluit și că bunicul ei a învățat-o să joace șah.

Cristina Maria Ciucă, soția liderului PNL, a fost întrebată „cine este Generalul acasă”. Aceasta a spus că „gradele nu se discută”, în consecință soțul ei, Nicolae Ciucă „este Generalul”.

„E prima mea apariție publică și iată că se desfășoară în arenă. Suntem obișnuiți să fim departe unul de altul, viața noastră n-a fost simplă. E foarte greu, luni la rând, să stai cu teama că cel drag ție, tatăl copilului, e posibil să nu se mai întoarcă acasă. Mă rugam să nu se întâmple nimic grav, conștientizam importanța a ceea ce face acolo, știam că nu-și poartă doar lui de grijă, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, iată-ne aici, alături de dumneavoastră.”, a povestit Cristina Maria Ciucă.

„Părerea mea despre oameni e bună, eu încerc să găsesc partea bună a oamenilor și ce pot să vă spun este că mă deranjează foarte tare minciuna, denaturarea realității.”, a declarat aceasta despre contracandidații soțului ei.

„Eu zic că merită (n.r. să intre în lumea politică alături de soțul ei), pentru că ne uităm la nepoțelele noastre. Ne-a binecunântat Dumnezeu cu două copile minunate și pentru ele trebuie să facem orice. Și extrapolând, e vorba de toți copiii din țara asta, e vorba de toți oamenii din țara asta.

Au fost numeroase situații în care am avut diverse activități și acțiuni în spatele reflectoare lor, acțiuni umanitare și diverse acțiuni pentru copii, pentru bătrâni. Toată lumea are nevoie de sprijin, toată lumea are nevoie de suport, mai puțin contează că voi fi o criticată sau voi fi caracterizată într-un fel în care probabil n-o să-mi convină. Dar accept, nu e nicio problemă și o să încerc pe parcurs, dacă ceea ce se spune despre mine e corect, e normal să îndrepți situația, că toată viața învățăm.”, a mai spus soția lui Nicolae Ciucă, la dezbaterea Antena 3 CNN.

„Dacă aș spune doar cuvinte (n.r. despre socru), ar fi onestitate, decență, credință și bunătate.”, a spus nora lui Nicolae Ciucă despre acesta.