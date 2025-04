Emil Boc susține că nu vrea să fie judecător la CCR: „Nu am solicitat, nu mă interesează”

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Emil Boc și-ar fi dorit chiar funcția de președinte al CCR și ar fi avut loc mai multe discuții neoficiale în PNL. Foto: Hepta

Emil Boc a spus, marți, că nu are nicio intenție să plece de la Primăria Cluj-Napoca pentru o funcție de judecător la Curtea Constituțională. Edilul susține că nu știe de unde a apărut această informație în spațiul public și a subliniat că el nu a solicitat niciodată această funcție. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Emil Boc și-ar fi dorit chiar funcția de președinte al CCR și ar fi avut loc mai multe discuții neoficiale în PNL.

„Este funcţie extrem de importantă în statul român. Nu am solicitat, nu am primit, nu este niciun fel de subiect cu privire la această temă. Funcţia este onorantă, este una dintre cele mai importante din statul român, dar nu am solicitat, nu mă interesează, nu plec la Curtea Constituţională”, a spus Emil Boc într-un interviu pentru Ziua de Cluj.

Edilul municipiului Cluj-Napoca a mai spus că nu ştie de unde a pornit această idee.

„Nu înţeleg de unde a apărut subiectul în dezbatere publică. Am spus clar anul trecut, am candidat pentru funcţia de primar al Clujului. Habar nu am cine întreţine constant această atmosferă. Pentru mine, cel mai important proiect politic pe care îl am este cel de primar al Clujului pentru ca, împreună cu clujenii, să ducem oraşul cât mai bine cu putinţă, să facem din Cluj un loc în care să ne simţim cât mai bine, să ne simţim acasă”, a mai declarat Emil Boc.

Și Marcel Ciolacu a susținut e că în coaliţia de guvernare nu s-a discutat ca Emil Boc să plece din funcţia de primar al Clujului pentru un mandat la CCR.

Lupte pentru trei posturi de judecători la CCR

Trei posturi vor fi vacante la Curtea Constituțională peste două luni. Președintele CCR, Marian Enache, și judecătorii Livia Stanciu și Attila Varga sunt cei care își vor încheia mandatele. Un judecător urmează să fie numit de președinte, iar ceilalți doi de PSD și UDMR.

Liderul PSD Marcel Ciolacu susţine că, pentru funcţia de judecător CCR care urmează să devină vacantă peste două luni, şi-ar dori să propună un avocat, nu un procuror. Unul dintre numele vehiculate în PSD pentru Curtea Constituţională este cel al senatorului Robert Cazanciuc, procuror de profesie.

Csaba Asztalos, actualul preşedinte al CNCD, este favorit pentru o funcție de judecător din partea UDMR.