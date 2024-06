Surse: PNL exclude varianta candidatului comun cu PSD la alegerile prezidenţiale

Liberalii au pierdut mai multe consilii judeţene în fața PSD

Surse din conducerea PNL au declarat pentru Antena 3 CNN că liberalii vor avea candidat comun la alegerile prezidențiale din acest an. Potrivit surselor citate, în partid se discută inclusiv varianta în care PNL să intre în Opoziție înainte de alegeri. Întrebat despre acest scenariu, prim-vicepreședintele liberalilor, Rareș Bogdan, a declarat că PNL „nu părăsește corabia” guvernării.

Un liberal important vrea ca, după alegerile locale, partidul să intre în opoziție şi să aibă candidat separat de PSD la prezidenţiale, potrivit unor surse Antena 3 CNN.

Sunt voci din conducerea Partidului Național Liberal care susțin că după aceste alegeri ar trebui ca formaţiunea să intre în opoziție și practic să meargă în această cursă pentru alegerile prezidențiale din luna septembrie cu un candidat propriu.

Decizia vine pentru că, imediat după ce s-au încheiat aceste alegeri locale și europarlamentare, partidele fac o analiză cu privire la rezultatele obținute atât de social democrat-democrați, cât și de liberali.

Întrebat despre posibilitatea ieșirii de la guvernare, Rareș Bogdan a declarat că PNL rămâne principala forţă de dreapta, iar liberalii nu vor părăsi „corabia guvernării”.

„PNL este un partid responsabil, iar liderul Nicolae Ciucă este un om extrem de serios, extrem de echilibrat, raţional, un om care nu aruncă pentru calcule politice meschine ţara în haos. Am luptat pentru ca România să rămână stabilă, ca România să ajungă la absorbţie de bani europeni de peste 90 %. (...) N-o să facem doar din nişte calcule meschine, cu caracter electoral, în momentul ăsta dezechilibru şi haos în România. Deci PNL nu pleacă de la guvernare, ca să fie extrem de clar acest lucru pentru toată lumea. PNL nu părăseşte corabia guvernării şi PNL va analiza, în următoarele zile, alături de liderii noştri din ţară, fiecare situaţie în parte, şi acolo unde am pierdut, şi acolo unde am câştigat”, a declarat Rareș Bogdan.

Potrivit unor surse politice, până în acest moment cel puțin, se merge pe varianta în care să existe candidați separați, și nu unul comun pentru alegerile prezidențiale din această toamnă.

Așadar, este de așteptat ca PNL să meargă cu un candidat propriu la prezidenţiale, în persoana lui Nicolae Ciucă.

Președintele Partidului Național Liberal ar putea să fie cel care candidează pentru alegerile prezidențiale din această toamnă, mai ales că liberalii, în această campanie pentru alegerile europarlamentare și locale, l-au promovat intens pe Nicolae Ciucă pentru această candidatură, susținând că este cea mai bună variantă pe care vor merge.

Astfel, social-democrații ar trebui să vină cu o altă variantă din partea PSD pentru candidatura la prezidențiale și să nu se meargă pe candidat comun.

Aceleaşi surse politice mai spun că nici PNL nu mai vrea să discute despre varianta unui candidat comun și, desigur, să se meargă pe varianta de candidați separați pentru alegerile prezidențiale.

Vom vedea cum se va concretiza această decizie și ce se va întâmpla până la urmă, pentru că se fac analize în ambele partide, după rezultatele de la alegeri.

Liberalii au pierdut mai multe consilii judeţene în fața Partidului Social Democrat.

Din totalul de 17 consilii județene pe care le au în acest moment cei de la PNL - pentru că cei în funcție își duc mandatul până la final, în luna septembrie - au pierdut cinci.

Acestea au mers către Partidul Social Democrat și PNL a rămas acum cu 12 consilii județene.

Au pierdut consilii județene foarte importante pentru liberali și există o tensiune destul de mare la nivelul Partidului Național Liberal în acest sens.

Mâine ar urma să fie o ședință a coaliției în care să se discute despre rezultatele de la aceste alegeri și urmează să vedem care vor fi concluziile.