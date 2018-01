UDMR nu va susţine pragul valoric la abuzul în serviciu

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat marţi, după şedinţa grupurilor reunite, că Uniunea nu va susţine un prag valoric la abuzul în serviciu, dar că în privinţa legilor justiţiei este important ca deciziile CCR să fie respectate.

„Din punctul meu de vedere, în ceea ce priveşte legile justiţiei, important este ca deciziile CCR să fie respectate şi Directiva Europeană să fie implementată. Legat de abuzul în serviciu şi de pragul valoric, aşa cum susţinea CCR că e nevoie de un prag valoric, noi nu susţinem, nu am susţinut acel prag de care se vorbea în decembrie, asta este clar că nu vom susţine”, a declarat preşedintele UDMR.

Acesta a adăugat că nu consideră faptul că instituţiile europene sunt dezinformate cu privire la procesul de modificare a legilor justiţiei, dar că o discuţie în plus nu strică.

„Nu cred că sunt dezinformate, eventual o discuţie în plus nu strică niciodată şi acest lucru trebuie purtat de premier, de ministrul Justiţiei, de cei care sunt în Guvern, de liderii Parlamentului, de cei doi preşedinţi şi am înţeles că în Parlamentul European va fi o zi de dezbatere. Cred că merge premierul, merge ministrul Justiţiei şi va susţine poziţia României, dar nu am discutat acest lucru la şedinţa de grup”, a răspuns Kelemen, întrebat dacă este de părere că instituţiile europene sunt dezinformate.