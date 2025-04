USR a cheltuit deja 4,9 milioane de lei pentru campania Elenei Lasconi. AEP va controla banii folosiți de partid

Elena Lasconi a pierdut sprijinul USR în competiția prezidențială. Foto: Hepta

Uniunea Salvaţi România (USR) spune că nu se teme de controlul Autorităţii Electorale Permanente (AEP) cerut de preşedinta partidului, Elena Lasconi, privind utilizarea celor 4,9 milioane de lei folosiți în campanie și precampanie, dând asigurări că asigurări că "niciun ban nu a fost direcţionat" spre campania altui candidat. Partidul susține că o bună parte dintre donatorii lui Lasconi au ales să sprijine campania lui Nicușor Dan, care este "un candidat proeuropean, cu şanse reale de a intra în turul 2".

Potrivit USR, verificările AEP vor demonstra cheltuirea lor "cu respect faţă de lege şi interesul public", fie că este vorba despre bani publici, donaţii sau împrumuturi private.

Până în acest moment, în campania electorală au fost utilizaţi aproximativ 1 milion de lei, iar în precampanie aproximativ 3,9 milioane de lei, potrivit unui comunicat al USR remis Agerpres.



"USR garantează că fondurile partidului au fost cheltuite doar pentru campania Elenei Lasconi. Până în acest moment, în campania electorală, aproximativ 1 milion de lei au fost utilizaţi din bugetul de funcţionare al partidului, bani proveniţi din subvenţia legală, pentru acţiuni de promovare în perioada în care Elena Lasconi era candidatul susţinut de partid. În precampania de anul acesta, aproximativ 3,9 milioane de lei", a precizat partidul. Conform legii, aceşti bani nu sunt eligibili pentru decontare, a menţionat USR, care a dat asigurări că "niciun ban nu a fost direcţionat" spre campania altui candidat.



"Sprijinul faţă de un alt candidat, conform deciziilor în forul de conducere a partidului, se va manifesta exclusiv prin sprijin voluntar, fără a încălca legea. În acelaşi timp, remarcăm faptul că un număr semnificativ de donatori care anterior o susţineau pe Elena Lasconi au anunţat că vor continua să sprijine campania unui alt candidat proeuropean, cu şanse reale de a intra în turul 2", se arată în comunicat.



USR a informat, totodată, că "a fost supus constant unor controale riguroase" din partea AEP, încheiate cu concluzii "clare" privind corectitudinea şi legalitatea modului în care au fost utilizate fondurile.



"Reamintim că AEP a verificat deja cheltuielile din 2024 din campania Elenei Lasconi şi a constatat că acestea au fost făcute cu respectarea riguroasă a legii şi că Elena Lasconi a avut, în ambele campanii, şi are în continuare acces la contractele USR", se susţine în comunicat.



Lasconi a anunţat miercuri că a solicitat AEP să verifice dacă resursele financiare alocate de partid în actuala campanie electorală au fost folosite direct sau indirect pentru un alt candidat.



"Am solicitat Autorităţii Electorale Permanente să clarifice felul în care o mână de oameni din USR se joacă, în campanie, cu resursele partidului. Mai exact, am cerut să fie verificat dacă resursele financiare alocate de USR acestei campanii au fost folosite direct sau indirect pentru un alt candidat", a scris Lasconi, pe pagina sa de Facebook.



Potrivit acesteia, în plus, AEP poate stabili dacă acele coduri de mandatar care i-au fost atribuite ei "au fost folosite ilegal de unii dintre colegii" săi.



"Şi, foarte important, am solicitat AEP să investigheze cum este posibil ca un candidat, preşedinte de partid, să nu aibă acces la resursele financiare ale partidului care l-a desemnat drept competitor în această competiţie electorală. Am curaj să fac dreptate", a precizat Elena Lasconi.

Elena Lasconi a spus miercuri într-un interviu pentru Antena 3 CNN că are nevoie de ajutorul instanței pentru a avea acces la fondurile de campanie. "Ideea este că tocmai asta vreau să mă ajute instanța, pentru că eu în mod normal sunt reprezentantul partidului, sunt ordonator principal de credite și da, trebuie să am acces la banii ca să pot să îmi fac campanie. Eu nu pot nici măcar să boostez o postare pe Facebook și sunt sigură că instanța o să mă ajute, pentru că ce au făcut este un foarte mare abuz, e și infracțiune și mi-aș dori să se facă dreptate", a spus Lasconi.