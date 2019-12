Victor Ponta, reacție după ce greii partidului și-au dat demisia: Sperăm să influnțeze în bine actul de guvernare

”Le multumesc fostilor nostri colegi pentru tot ce am realizat impreuna in ultimii ani in politica / le respectam decizia de a se alatura PNL si speram sa influenteze in bine actul de Guvernare - dar majoritatea covarsitoare a membrilor Echipei ProRomania dorim sa ramanem pe propriul nostru drum .

ProRomania merge mai departe ca un proiect alternativ de modernizare a politicii de Centru Stanga , pro european si pro dezvoltare , in egala masura critic la adresa PNL si PSD !

Suntem ProRomania si tinem doar cu Romania”, a spus Victor Ponta.