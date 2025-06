Primul șef de CJ care anunță că a făcut concedieri. Gheorghe Șoldan: Am refuzat și sporurile nejustificate

Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava. Foto: Facebook/Gheorghe Șoldan

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, marți, că instituția pe care o conduce a redus cheltuielile cu 24 de milioane de lei

”În timp ce alții doar vorbesc, noi, la Consiliul Județean Suceava, am redus cheltuielile de funcționare cu 24 milioane de lei, față de cele făcute de vechea administrație în aceeași perioadă de referință.

Am redus la mai bine de jumătate cheltuielile cu protocolul, birotica și întreținerea, am refuzat sporuri nejustificate, cum ar fi sporul de antenă, am redus numărul de angajați (de la 220 la 178) și am renunțat la o structură la o structură căreia nu îi simte nimeni lipsa: Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP).

O structură cu 16 membri, pentru care se alocau indemnizații în valoare de aproximativ 52.000 de lei în fiecare lună.

Toți acești bani economisiți pleacă în investiții, care înseamnă dezvoltarea județului”, a anunțat Șoldan pe pagina sa de Facebook.

Despre desființarea ATOP a vorbit și Ilie Bolojan. ”Există o autoritate judeţeană care dacă mâine se desfiinţează nu se va întâmpla absolut nimic”, a spus acesta.

Nu ştiu, există o autoritate judeţeană de ordine publică care se numeşte ATOP, prescurtat în jargonul administrativ. Dacă mâine se desfiinţează ATOP-ul, nu se va întâmpla absolut nimic, doar că acolo 15-20 de oameni, primesc o indemnizaţie lunară care poate fie până la 20% din salariul preşedintelui de Consiliul Judeţean, deci împărţit la 5, înseamnă că 4 posturi de preşedinţi de Consiliul Judeţean în fiecare judeţ, cum ar veni, se pot reduce de pe o zi pe alta”, a spus Ilie Bolojan, după şedinţa conducerii PNL