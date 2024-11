Viorica Dăncilă, despre viitorul președinte: Trebuie să fie un bun negociator. Eu știu ce înseamnă asta

Viorica Dăncilă, fostul preşedinte al PSD şi fost premier al României. Sursa foto: Hepta

Fostul premier al României, Viorica Dăncilă, a vorbit sâmbătă seara la Antena 3 CNN despre cum ar trebui să fie viitorul președinte. „Când este sunat de Donald Trump, de Xi Jinping, de orice alt lider, de Ursula von der Leyen, să ridice receptorul și să negocieze pentru România”. Aceasta a comentat și interesul candidaților la alegerile prezidențiale pentru a-l desemna prim-ministru pe Ilie Bolojan, membru PNL. Dăncilă spune că cel mai important pentru România este să fie găsite soluţii reale la problemele oamenilor şi nu cine şi unde va ocupa un scaun.

„Pentru mine este surprinzător, pentru că eu mă așteptam nu să identifice omul care să ocupe un scaun în Palatul Victoria, ci să identifice soluții pentru oameni. Am fost zilele astea în piețele din București, oamenii au foarte multe probleme și se întreabă unde sunt ei în toate aceste atacuri dintr-o parte în alta, toate aceste scaune pe care vor să le ocupe.

Eu mă așteptam să vină cu soluții la problemele grave care există în acest moment, să vedem cum reduc deficitul real, cu o proiecție financiară în spate, cum scad inflația, cum rezolvă problemele pensiilor.

Şi aici nu vreau să acuz o persoană sau alta. Vreau să văd că cineva vine cu un program adecvat pentru România, pentru că este clar că în condițiile în care avem o datorie de 915 miliarde de lei, România este într-o situație foarte dificilă.

Pe de altă parte, vorbim de candidații la prezidențiale și am fost atentă la ceea ce spunea domnul Năstase, corect. Dar eu aș vrea să întreb altceva: oare oamenii își doresc un om numai care să aducă consens, să aducă liniște în România? Sau un om care să fie normal, să vedem cum mănâncă, cum pune murături, cu diferite lucruri pe care le poate face fiecare cetățean din România? Eu cred că oamenii vor să aibă un președinte care atunci când este sunat de Donald Trump, de Xi Jinping, de orice alt lider, de Ursula von der Leyen, să ridice receptorul și să negocieze pentru România. Un om pregătit pe politică externă, un bun negociator, un om care să țină cu România și să așeze România la masa negocierilor. Pe mine asta mă interesează.

Eu am fost 9 ani europarlamentar, știu ce înseamnă negocierea. De altfel, am negociat postul de comisar pentru transporturi, nu ce portofoliu avem în acest moment irelevant pentru România. Am avut foarte multe cunoștințe și foarte multe interacțiuni înainte de a deveni premier și am avut foarte multe vizite externe de unde nu am venit doar cu fotografiile, am venit cu proiecte foarte bune pentru România", a spus Viorica Dăncilă, la Antena 3 CNN.

Viorica Dăncilă spune de ce nu a mai candidat la Prezidențiale

„Nu am mai candidat, pentru că dacă atunci când am candidat nu am avut susținerea propriului partid, o parte din partid, pentru că au fost și mulți colegi pentru care am tot respectul și care m-au susținut, dar știm foarte bine ce s-a întâmplat în acest moment, este istorie, nu mai vreau să mă gândesc la trecut.

Oamenii puternici depășesc obstacolele și merg mai departe. Dar eu cred că în acest moment trebuie să identificăm un altfel un astfel de președinte. Dacă mergem doar pe acest atac dintr-o parte între alta, despre cine să ocupe un anumit post, cred că nu aceasta este voința românilor.

Trebuie să răspundem dacă vrem, pe parte de parlamentare, cu un program ca o foaie de parcurs pentru România. Iar pe partea de prezidențiale trebuie, într-o perioadă foarte complicată, să avem președintele care poate da un răspuns la toate aceste lucruri.”

Dăncilă a comentat şi victoria lui Donald Trump. „Eu sunt convinsă că va schimba, va redefini relațiile și cu Uniunea Europeană, și cu China, și cu alte state membre”, spune fostul prim-ministru.

„Legat de Donald Trump, eu sunt convinsă că va schimba, va redefini relațiile și cu Uniunea Europeană, și cu China, și cu alte state membre. Este România pregătită să răspundă la toate scenariile din atenția publică. Unde va fi România în toate aceste scenarii care apar și multe dintre ele sunt reale, pentru că am văzut declarațiile președintelui ales al Statelor Unite", a spus Viorica Dăncilă, la Antena 3 CNN.