Virginia Giuffre, cea care a acuzat că a fost abuzată de prinţul Andrew și de Jeffrey Epstein, s-a sinucis

Prinţul Andrew a negat întotdeauna acuzaţiile de agresiune sexuală şi a evitat un proces la New York plătind câteva milioane de dolari. Foto: Captură X

Virginia Giuffre, femeia care i-a acuzat în nenumărate rânduri pe Jeffrey Epstein, un finanţator american acuzat de exploatarea sexuală a unor minore, dar şi pe prinţul Andrew, s-a sinucis în locuinţa ei din Australia la vârsta de 41 de ani, a anunţat sâmbătă familia sa, citată de AFP, potrivit Agerpres.



Virginia Giuffre l-a acuzat pe miliardarul american Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în timp ce se afla în detenţie la New York în 2019, că a folosit-o ca "sclavă sexuală" la începutul anilor 2000. În 2022, australianca de origine americană a încheiat o înţelegere de mai multe milioane de dolari cu prinţul Andrew, fratele mai tânăr al regelui Charles al III-lea al Regatului Unit, pe care l-a acuzat de agresiune sexuală pe când era minoră, în cadrul aceluiaşi dosar.



"Cu inimile frânte de durere, vă anunţăm că Virginia a decedat noaptea trecută la ferma ei din Australia de Vest. Ea s-a sinucis după ce a suferit de-a lungul întregii sale vieţi din cauza agresiunilor sexuale şi a traficului sexual cărora le-a fost victimă. Nu există cuvinte care să poată exprima pierderea gravă pe care o simţim astăzi odată cu decesul scumpei noastre Virginia. În cele din urmă (...) a devenit imposibil pentru Virginia să suporte greutatea agresiunilor suferite", a declarat familia sa într-un comunicat transmis AFP de agentul ei.



Serviciile de urgenţă au intervenit după ce au fost anunţate vineri seară, în Australia, că o femeie a fost găsită inconştientă într-o casă situată la nord de oraşul Perth.



"Din păcate, femeia în vârstă de 41 de ani a fost declarată moartă la faţa locului", a precizat Poliţia australiană, fără a confirma însă identitatea victimei.



Virginia Giuffre publicase în martie imagini care o arătau rănită şi spitalizată după un accident de maşină în Australia de Vest, susţinând că mai avea doar câteva zile de trăit. Poliţia australiană a declarat că a avut loc un "accident minor" între un autobuz şcolar şi un alt vehicul. Agentul ei a precizat ulterior că Virginia Giuffre nu şi-a dat seama că mesajele ei au fost făcute publice.



Născută Virginia Roberts, ea a fost principala voce a victimelor infracţiunilor sexuale comise de Jeffrey Epstein, un finanţist american şi prieten al prinţului Andrew. Potrivit Virginiei Giuffre, ea a cunoscut-o pe Ghislaine Maxwell, pe atunci partenera de viaţă a lui Jeffrey Epstein, în vara anului 2000, la vârsta de 16 ani, în timpul unui job de vară la proprietatea Mar-a-Lago a lui Donald Trump din Florida.



Ghislaine Maxwell, ea însăşi condamnată la 20 de ani de închisoare în 2022 la New York, ar fi ademenit-o vorbindu-i despre un om bogat care căuta o maseuză. Odată ajunse la reşedinţa lui Jeffrey Epstein, tot în Florida, masajele au luat o turnură sexuală.



Într-o relatare similară cu cele ale altor victime, Virginia Giuffre a explicat că era prea fragilă pentru a riposta, deoarece fusese deja agresată sexual şi fugise de acasă de mai multe ori în copilărie. Ea l-a acţionat în justiţie în 2021 pe prinţul Andrew, pe care l-a cunoscut prin intermediul lui Jeffrey Epstein, pe care l-a acuzat de agresiune sexuală când era minoră.



Prinţul Andrew a negat întotdeauna acuzaţiile de agresiune sexuală şi a evitat un proces la New York plătind câteva milioane de dolari. În cadrul acestui acord cu Virginia Giuffre, în 2022, el ar fi făcut o donaţie unei organizaţii caritabile pentru victimele exploatării sexuale, potrivit presei britanice.



Acuzaţiile Virginiei Giuffre au precipitat însă căderea în dizgraţie a prinţului Andrew, care s-a retras din viaţa publică. Femeia locuia în Australia, unde şi-a întemeiat o familie şi o organizaţie caritabilă, "Speak out, Act, Reclaim", pentru victimele agresiunilor sexuale şi ale traficului de persoane.



Ea lasă în urma ei trei copii, Christian, Noah şi Emily, a precizat familia sa. Avocata ei, Sigrid McCawley, pentru care Virginia Giuffre a fost "o prietenă foarte dragă", a subliniat că a ajutat la apărarea altor victime în acest dosar.



"Curajul ei m-a făcut să lupt mai mult, iar puterea ei a fost impresionantă", a spus Sigrid McCawley.



Dini von Mueffling, agentul ei de presă din New York, a descris-o pe Virginia drept "una dintre cele mai extraordinare fiinţe umane" pe care le-a cunoscut vreodată.



"Profund iubitoare, înţeleaptă şi amuzantă, ea a fost un far pentru alţi supravieţuitori şi victime", a declarat ea.