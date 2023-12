"Am stat în casa unei familii Hamas!" | Mia, tânăra răpită și eliberată din Gaza după 50 de zile, și-a tatuat pe braț un legământ: "Ne vom întoarce să dansăm din nou!"

Mia Schem, tânăra răpită și eliberată de Hamas după 50 de zile, a acordat un interviu postului israelian Canal 13, relatează Jerusalem Post.

În vârstă de 21 de ani și având dublă cetățenie, franceză și israeliană, Schem a povestit că a fost plasată în casa unei familii controlate de gruparea Hamas.

"A fost important pentru mine să reflectez asupra situației reale a oamenilor care trăiesc în Gaza: cine sunt ei și prin ce am trecut eu acolo. Acestea sunt familii aflate sub conducerea Hamas. Privind retrospectiv, mi-am dat seama brusc că mă aflam la o familie. Am început să-mi pun întrebări: 'de ce mă aflu în casa unei familii? De ce sunt copii aici? De ce este o femeie aici?'", a declarat ea, conform sursei citate.

Mia a fost răpită de la petrecerea din kibbutzul Re'im, unul dintre multele locuri unde Hamas a atacat pe 7 octombrie.

Tânăra a fost rănită la mână în cursul răpirii și a fost ulterior operată în Fâșia Gaza.

Schem a fost folosită de militanții Hamas într-o înregistrare video în care tânăra a fost pusă să-și arate brațul operat, ca dovadă a tratamentului special pe care gruparea islamistă l-a aplicat ostaticilor.

În urmă cu două săptămâni, ea a dezvăluit pe Instagram că și-a făcut un nou tatuaj, în limba engleză, cu mesajul "Ne vom întoarce din nou să dansăm", alături de data de 7 octombrie 2023.

Mesajul este o aparentă trimitere la unul dintre cele mai proeminente obiective atacate de Hamas, un festival muzical dedicat sărbătorii evreiești Sukkot, unde islamiștii au ucis aproape 300 de oameni.