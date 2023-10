Mărturia dramatică a unei femei care și-a văzut pe Instagram rudele răpite din Israel: ”Nu am putut privi, e prea mult”

Alana are șase membri ai familiei răpiţi de gruparea Hamas, iar dintre ei, trei sunt răniți. Femeia a descoperit că familia ei a fost luată ostatică dintr-un videoclip postat pe Instagram.

”Șase membri din familia mea, vărul meu David, soția lui și fiicele gemene (n.r. - sunt răpiți).

Am văzut pe Instagram un videoclip, știam că sunt dispărute, după ce armata israeliana a anunțat de acel atac, apoi am văzut un video pe Instagram și am descoperit că au fost luați ostatici.

În acel moment am știut, apoi am primit confirmarea de la armata israeliană.

Nu i-am văzut efectiv, pentru că nu am putut privi, e prea mult. Încerc să blochez asemenea imagini, dar mi-a spus cineva că ar fi fost acolo”, a mărturisit Alana, pentru Antena 3 CNN.

Alana spune că nu ține legătura în mod direct cu autoritățile israeliene legat despre situația în care se află familia sa.

”Nu sunt în discuții directe cu autoritățile, unchiul meu Remus, care e român e în contact cu guvernul din Israel, dar nu am primit alte informații.

De când am aflat că sunt în viață nu am primit alte informații, suntem disperați, eu acum sunt la New York și fac tot posibilul, sper ca guvernul să dea niște informații să afle în ce stare sunt”, a încheiat femeia.