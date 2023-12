Război în Israel, ziua 83. IDF, în centrul unui nou scandal, după apariția unui clip cu bărbați și copii palestinieni, dezbrăcați și duși în lenjerie intimă pe stadionul din Gaza

Ultimele informații din războiul declanșat după ce Hamas a atacat Israel:

Update 00:01 O înregistrare video editată și ilustrată muzical, care circulă pe rețelele de socializare, pare să arate bărbați și copii palestinieni reținuți și dezbrăcați de Forțele de Apărare ale Israelului, IDF, pe un stadion din nordul Gaza.

Verificarea prin geolocalizare făcută de CNN arată că a filmarea originală a fost făcută pe stadionul Yarmouk din Gaza City.

CNN precizează că nu poate verifica când a fost filmat videoclipul.

Sursa citată menționează că a contactat IDF marți noaptea pentru comentarii cu privire la înregistrarea video și la copiii reținuți, dar nu a primit încă un răspuns.

Anterior, reprezentanții IDF au declarat că suspecții palestinieni reținuți sunt puși să se dezbrace pentru a depista eventuale dispozitive explozive ascunse asupra lor.

Sute de bărbați și băieți palestinieni au fost reținuți de forțele israeliene în ultimele săptămâni.

The same photojournalist also uploaded footage of Israeli forces turning a stadium in Gaza into a mass detention camp. The video shows the detention of hundreds of civilians, including women, elders, and babies.

The United Nations and human rights organizations have confirmed… pic.twitter.com/kWve45JYPQ