România la vot: Localitatea cu un singur candidat. Adversarii îl respectă prea mult ca să candideze împotriva lui

Adversarii săi politici nu vor să-şi depună candidaturile şi şi-au declarat public respectul faţă de realizările edilului din ultimii 20 de ani. Gheorghe Damian are 52 de ani şi este primar din 2000. Candidează ca independent şi este cotat în sondaje cu peste 80% intenţie de vot.Comuna Ciugud are 3.000 de locuitori şi este una dintre cele mai dezvoltate localităţi din România, graţie absorţiei de fonduri europene.

Toate casele au utilităţi, drumurile sunt asfaltate, oamenii au canalizare şi chiar şi internet wireless.

''Atunci când am ajuns primar, în 2000, erau atâtea de făcut în această comună, fără infrastructură, fără drumuri, fără şcoli, fără absolut nimic. Nu aveam nici bani şi am avut atunci curajul să investesc în ceea ce nu îţi trebuie bani. Am investit în oameni. Am adus lângă mine oameni tineri cu care am crescut, ne-am format împreună, după care am început sa accesăm fonduri europene'', spune primarul.

Primarul din Ciugud a acceat fonduri europene deoarece, spune el, acestea nu au culoare politică, ci îţi asigură o dezvoltare sănătoasă.

Gheorghe Damian a construit în Ciugud prima şcoală smart din mediul rural.

Aceasta este singura din mediul rural care a făcut faţă cu succes cerinţelor actuale.

''Nu ne-am pregătit când am reabilitat-o şi dotat-o pentru pandemie, dar se pare că ne foloseşte foarte bine în această perioadă pentru a avea educaţia şi cursurile la distanţă'', adaugă Gheorghe Damian.

În momentul de faţă, în Ciugud se demarează proiecte care pentru alte localităţi par de domeniul ştiinţifico-fantastic.

''În spatele nostru este centrala eoliană de la Şeuşa, o finanţare prin fonduri norvegiene în parteneriat cu Politehnica Timişoara. Această microcentrală eoliană împreună cu grupul de panouri fotovoltaice produc energia electrică necesară pentru iluminatul public din comuna Ciugud'', spune primarul.

Când a auzit că adversarii săi politici nu vor să-şi depună candidatura şi că l-au felicitat pentru realizări, Gheorghe Damian a declarat că, de dragul democraţiei, şi-ar fi dorit să aibă măcar un contracandidat.

''Faptul că unele partide au ales să-şi declare public susţinerea mea, nu pot să spun decât că le mulţumesc şi că totodată apreciez că ei văd în eforturile pe care noi le-am depus la Ciugud, împreună cu oamenii, cu echipa noastră, un model de dezvoltare a satului românesc'', precizează edilul.

Locuitorii din Ciugud sunt singurii care ştiu dinainte de alegeri cine le va fi primar pentru următorii patru ani.