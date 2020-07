Alex Velea uimește pe toată lumea! A fost olimpic în școală! Cu ce medie a absolvit liceul și ce facultate de top a absolvit

Alex Velea a terminat liceul cu o medie foarte mare, 9.81 și a fost olimpic la limba română, franceză și matematică. Nu a fost niciun an în care să ia premiul și deși deja cocheta cu muzica, nu și-a neglijat niciodată studiile.

“Eram un copil foarte cuminte. Părinții au stat mereu lângă mine, m-au ajutat mereu și au dorit ca odrasla lor să crească așa cum trebuie. Mi-a mers bine rău la școală, am luat premiul I din clasa I până în a XII-a. Dacă vă dau carnetul, vă panicați. Am fost olimpic la matematică, la română, la franceză; am terminat liceul cu 9,81”, povestea Alex Velea într-un inteviu mai vechi.

Ce facultate a absolvit Alex Velea

După liceu, Alex Velea a urmat studiile la o facultate de top, unde nu toți studenții reușesc să-și ia licența. Pentru că se descurca foarte bine, în ciuda absențelor, a primit chiar și o bursă în Franța. A fost nevoit să refuze pentru că tocmai atunci lucra la piesa “Selecta” împreună cu Anda Adam. Nu a regretat decizia luată la acel moment niciodată. Astăzi este unul dintre cei mai în vogă artiști din România, iar proiectele sale de pe Youtube se dezvoltă din ce în ce mai mult.

“Am fost prima generație care am dat capacitatea, am dat bac la prea multe materii, în clasa a XII-a am stat cu burta pe carte. Apoi am dat la facultate la Electromagnetică, una grea Ingineria și protecția mediului în Industrie. În primul semestru, am cam lipsit pentru că am fost la un concurs, la «Star Factory» de la Prima, pe care l-am și câștigat de altfel. Dar mi-a fost jenă să mă duc să le zic profesorilor, știți eu am fost la un concurs și am câștigat… așa că ei au crezut că am lipsit voit și m-au taxat puțin, dar apoi și-au dat seama că am venit la facultate să învăț și apoi am devenit bursier. La un moment dat, aveam de ales dacă să mă duc cu o bursă în Franța, ca să-mi aprofundez studiile, sau să vin la București să fac piesa «Selecta» cu Anda Adam. Am venit și am făcut piesa și acum sunt aici”, a mai povestit Alex Velea, care astăzi se poate lăuda cu o diplomă în Inginerie și protecția mediului.