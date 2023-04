Ana Morodan, interviu în lacrimi: "Sunt un om care s-a pierdut pe sine. Nu faceți ca mine"

Ana Morodan a oferit primul interviu după incidentul petrecut în trafic. Influencera a vorbit în lacrimi și i-a îndemnat pe toți să nu facă precum a făcut ea.

Sursa foto: Antena Stars

Ana Morodan a fost reținută de polițiști după ce, aflată la volanul mașinii sale, nu a oprit la semnalele acestora iar apoi a provocat un accident. În aceeași zi s-a urcat din nou la volan. Ea a fost oprită din nou și a fost reținută 24 de ore pentru consum de substanțe interzise.

Aceasta a oferit primul interviu după incident, pentru Antena Stars, în cadrul emisiunii Acces Direct. În lacrimi, a spus că nu știe cum a ajuns la volanul mașinii.

Nu știu cum am urcat la volan. Chiar nu îmi explic cum am urcat a doua oară la volan. Am luat niște calmante. Alcool era foarte puțin în sânge. Cred că a fost cu siguranță un moment al vieții mele de care nu sunt mândră, de care îmi este rușine, evident, și care din păcate, în care am trăit, nefiind eu, pentru că atunci când iei medicamente care să te calmeze dintr-o stare de depresie sau anxietate, în exces, ele pun control pe mintea ta.

Pentru mine privarea de libertate pentru 24 de ore a fost șocul realizării că ești captiv în tine, practic în tot iadul pe care îl creează mintea ta. Eu ajunsesem să iau pastile și când ieșeam cu trei oameni în oraș. E destul de greu și cred că asta de șocant pentru mulți oameni că un om care pare tot timpul foarte puternic, la un moment dat clachează și când clachezi și ești persoană publică, ți-o iei public de la toată lumea", a spus Ana Morodan.

De asemenea, aceasta a spus că este în primul rând un om care s-a pierdut pe sine și i-a îndemnat pe toți să nu facă ce a făcut ea.

"Ana reală este un om care a trecut prin multe situații în viață, de toate felurile. Sunt un om care a încercat să nu-și uite esența din interior. Sunt un om cu bune și cu rele. Un om care s-a pierdut pe sine. Care se caută pe sine, care încearcă să înțeleagă care e adevărul ei într-o lume în care nu se mai regăsește.

Credeam că pastilele o să mă ajute să fiu bine, dar după ce le trecea efectul nu eram bine. Sunt un om care o să își asume consecințele acțiunilor ei până la capăt.

Să nu faceți ca mine. Nu sunt un exemplu acum", a mărturisit influencera.