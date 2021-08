Dan Bittman: ”Iată că vaccinul nu face nimic. Fauci, un idiot, care spune ceva și toată lumea este de acord”

Artistul recunoaște că omenirea s-a confruntat cu o boală gravă, dar că important era să avem tratament, nu vaccin.

”Pandemia nu poate să existe pe vorbe. Pe cifre, da. Și acestea spun că nu a prea fost. În România, s-au infectat un milion și ceva și s-au vindecat 1,45 milioane. S-au vindecat. Au murit 20-30.000. Din care ne spune ministrul acela fugar că nu prea erau cifrele acelea. Doar 300 din 30.000.

A fost o boală foarte nasoală, care atacă niște lucruri de nu ne-am mai trezit noi acum. Dar prefer să am un tratament. Să știu să mă tratez pentru că iată că vaccinul nu face nimic”, a spus Dan Bittman, la Aleph News.

”Totul are legătură cu totul. Pandemia era știută de acum 10 ani. Noi acum vedem reportaje, filme de atunci”, a completat Dan Bittman.

”Eu cred că Fauci are nevoie de a treia (doză- n.red.). I-o fac eu cu mâna mea. Îl ai pe Fauci, un idiot, care spune ceva și toată lumea este de acord. Am înțeles că au descoperit și de unde ia banii. Zeci, sute de milioane. Și toată lumea este liniștită”, a mai spus Bittman.

Bittman a respectat regulile, până când și-a dat seama că cineva ”l-a luat de prost”

Artistul susține că inițial a respectat regulile, până când și-a dat seama că cineva „l-a luat de prost“.

Întrebat despre cea mai mare anomalie de care a avut parte în pandemie, Bittman a spus: ”Au fost atâtea… Eu am trei copii. Nu sunt un iresponsabil. Când am văzut la început ce se întâmplă și nu știam noi ce se întâmplă, am respectat toate regulile posibile. Am stat ca fraierul până mi-am dat seama că cineva încearcă să mă ia de prost. Sunt pentru măști și distanțare dacă este nevoie, dar explică-mi civilizat. Am întrebat de ce nu decalați ora de începere la câteva întreprinderi majore? Dublați numărul de autobuze, asta era afacere“.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal