Dieta cu care BRomania a slăbit 22 de kilograme | Ce mănâncă într-o zi

Matei Dima, pe numele de scena BRomania, a reușit să slăbească nu mai puțin de 22 de kilograme. Actorul a dezvăluit dieta care l-a ajutat să se apropie de greutatea dorită.

Sursa foto: Facebook / Instagram / BRomania

În vârstă de 36 de ani, BRomania a trecut prin momente de panică în timpul filmărilor pentru Miami Bici. Acesta s-a confruntat cu probleme se sănătate, pe care le-a pus pe seama greutății pe care o avea, de 120 de kilograme.

„Am avut palpitații că pe parcursul filmărilor, am avut 120 de kilograme și aveam niște scene de acțiune în deșert care, știi că trebuie să filmezi de vreo 10 ori aceeași scenă și, efectiv, mi se făcea foarte, foarte rău și am crezut că am ceva la inimă, dar mi-a zis: nu ai nimic, erai doar foarte gras”, a dezvăluit BRomania, potrivit tabu.ro.

Imediat după ce a terminat filmările, actorul a început un program intensiv de slăbire, recomandat de un nutriționist cunoscut.

„Transformarea mea, începută după Miami Bici 2, nu se datorează atât de mult sportului, cât nutriției gândite de Andu Preda. Am început dieta la 1 iunie 2023 cu o greutate de 120 de kilograme. Azi sunt la 98 de kilograme, aproximativ.

Scopul: recompoziție corporală (slăbit sănătos + dezvoltare musculatură), dar și pregătirea aspectului pentru următorul rol (care urmează să fie anunțat)”, a mai spus BRomania.

Acesta consumă, la acest moment, aproximativ 2.350 de calorii pe zi. Iar meniul pentru o zi este format, de exemplu, din brânză cottage (180 de calorii), paste de porumb cu ton, vin, brânză Philadelphia, capere și roșii cherry (800 de calorii), mini burger, două frigărui de pui, salată și două bucăți de porumb copt, fără sos(800 de calorii) și, pentru seară, fulgi de ovăz cu Chia, iaurt fără lactoză, izolat proteic din zer, alune de pădure și ciocolată neagră (aproximativ 600 de calorii).

Un alt meniu zilnic, propus de nutriționistul actorului, constă în omletă proteică keto (aproximativ 600 de calorii), pulled pork tacos (700 de calorii), un măr (100 calorii), creveți Argentina, fără pâine (500 de calorii).