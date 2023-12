Ilie Năstase, dezvăluiri despre pensia specială pe care o încasează în fiecare lună de la stat

Ilie Năstase cel mai mare jucător de tenis din istoria României și primul lider mondial din istoria ATP, a dezvăluit ce pensie militară are.

Sursa foto: Hepta I Mediafax Foto / Eduard Vinatoru

Ilie Năstase, în vârstă de 77 de ani, considerat cel mai mare jucător de tenis din istoria României și primul lider mondial al ATP, a dezvăluit detaliile privind pensia sa militară.

Năstase afirmă că primește o "pensie specială" în valoare de 1.435 de lei lunar, având gradul de general-maior în retragere, cu două stele.

"Nu am fost răsplătit (n.r. pentru că a fost primul lider din istoria ATP), nu am primit nici măcar felicitări. Eu am fost răsplătit cu o pensie de militar de 1.435 de lei pe lună. Asta este răsplata pe care eu o primesc in fiecare lună.

Dar să ştiţi că nu mă aşteptam să mă răsplătească cu nimic, dar dacă tot dau la alţii, şi dau serios pensiile astea speciale... L-am auzit pe unul care spunea că eu am pensie specială...

Dacă a mea este pensie specială, alea cu adevărat speciale cum dracu' sunt, cât or primi ăia?", a declarat Ilie Năstase, pentru Agerpres.

Contrar speculațiilor anterioare, el neagă orice beneficiu financiar substanțial din partea statului român.

În trecut, campionul a exprimat nemulțumirea față de suma pensiei sale și chiar a afirmat că ar fi dispus să renunțe la aceasta.

Soția sa, Ioana Năstase își dorește o fetiță

Soția sa, Ioana Năstase, a dezvăluit că își dorește o fetiță în viitor și a împărtășit detalii despre un cadou recent primit de la Ilie - un buchet impresionant de trandafiri și crini.

Despre căsnicia lor, care datează din 2020, s-a vorbit în diverse rânduri despre posibilitatea divorțului, dar cei doi au reușit să depășească obstacolele și să revină la o relație mai stabilă.