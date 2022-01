Kylie Jenner, cea mai faimoasa femeie de pe Instagram. Este prima care a ajuns la 300 de milioane de urmăritori

Vedeta reality show-ului „Keeping Up with the Kardashians” a devenit prima femeie din istoria Instagramului care a strâns 300 de milioane de urmăritori. În timp ce vedeta în vârstă de 24 de ani este prima femeie care a ajuns la acest număr, ea este al treilea cel mai urmărit cont din aplicația de partajare a fotografiilor, după pagina oficială de Instagram (460 de milioane) și Cristiano Ronaldo, cu 388 de milioane.

Kylie Jenner, în vârstă de 24 de ani, a eliminat-o pe Ariana Grande, fosta cea mai urmărită femeie de pe Instagram.

Ea a luat o pauză de pe rețelele de socializare în noiembrie, dar s-a întors pentru a comemora Crăciunul din 2021 cu o fotografie a mamei ei, Kris Jenner.

Apoi, în ajunul Anului Nou, Jenner – care așteaptă al doilea copil cu rapperul Travis Scott – a vorbit despre „suferințele” pe care le-a trăit în 2021.

”Pe măsură ce 2022 se apropie, m-am gândit la acest an ce a trecut și la binecuvântările pe care le-a adus cu el, dar și la multele suferințe pe care le-am trăit”, a scris ea. „Nu voi uita niciodată acest an și toate schimbările semnificative pe care le-a adus în viața mea.”

„Mă rog ca acest an nou să fie plin de multă dragoste pentru voi toți și sper că toată lumea va rămâne în siguranță și sănătoasă în această perioadă”, a adăugat fondatoarea Kylie Cosmetics.

