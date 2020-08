Lavinia Pîrva, regimul cu care a slăbit 30 de kilograme - Cum arată acum în costum de baie

Artista a mărturisit că a ţinut o dietă alimentară strictă, dar a combinat dieta cu exercițiile de la sala de fitness.

“Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic şocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenţie de apă. După ce am născut, kilogramele s-au dus aşa, uşor, uşor, fără să fac eforturi prea mari”, a spus vedeta conform Cancan.

Regimul cu care Lavinia Pîrva a slăbit 30 kilograme

Lavinia a împărtăşit cu fanii cum arată un meniu pe care-l urmează într-o zi obişnuită.

“Micul dejun: iaurt, fulgi de ovăz, fructe, seminţe de in, nucă şi scorţişoară. Prânzul: grătar (peşte sau un alt tip de carne) şi legume (salată sau la grătar). Mişcare: minim 35 – 40 de minute pe zi. Cina: un ceai (detox) şi nimic altceva oricât mi-ar fi de greu”, a spus Lavinia, potrivit Viva!