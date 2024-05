A murit Ian Gelder, actorul din Game of Thrones care l-a interpretat pe Kevan Lannister

Actorul care l-a interpretat pe Kevan Lannister, în Game of Thrones, Ian Gelder, a murit la 74 de ani.

Sursa foto: Gettyimages

Actorul Ian Gelder, cunoscut pentru rolul său ca Kevan Lannister în celebrul serial Game of Thrones, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani.

Decesul său a survenit luni, la cinci luni după ce fusese diagnosticat cu cancer la căile biliare, conform declarațiilor actorului Ben Daniels pe Instagram.

În GALERIA FOTO de mai jos puteți vedea mai multe imagini cu Ian Gelder.

Ben Daniels a adăugat că Ian Gelder a fost un actor remarcabil și că va fi profund regretat. Cariera diversificată a actorului britanic a cuprins apariții în numeroase producții de televiziune și film de-a lungul mai multor decenii, incluzând roluri în "Torchwood", "His Dark Materials", "Doctor Who", "Snatch", "The Bill" și multe altele.

Ian Gelder a fost prezent în cinci sezoane ale serialului "Game of Thrones", interpretându-l pe Kevan Lannister, potrivit Mediafax.