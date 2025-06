Trump îl amenință pe Elon Musk ca îi taie contractele cu statul. Musk anunță pe X: Trump este în dosarul Epstein

Președintele Donald Trump amenință că ar putea tăia subvențiile și contractele guvernamentale ale companiilor lui Elon Musk, ca metodă de a reduce cheltuielile bugetare — o nouă escaladare a conflictului dintre cei doi miliardari.

„Cel mai simplu mod de a economisi bani din buget, miliarde și miliarde de dolari, este să terminăm cu subvențiile și contractele guvernamentale ale lui Elon. M-a surprins mereu că Biden nu a făcut-o”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Musk a reacționat rapid la o postare care sugera că o astfel de măsură ar putea duce chiar la oprirea Stației Spațiale Internaționale, spunând ironic: „Devine din ce în ce mai interesant”, și adăugând: „Hai, fă-mi ziua mai frumoasă…”

Cu câteva minute înainte, Trump scrisese că i-a cerut lui Musk să părăsească Casa Albă și l-a acuzat că „a luat-o razna”.

„Elon începuse să mă enerveze. I-am cerut să plece, i-am anulat obligația de a impune mașinile electrice, pe care oricum nu le voia nimeni (de luni de zile știa că urma să fac asta!) și pur și simplu a luat-o razna”, a scris Trump. (Mențiune: Nu a existat niciodată o obligație federală care să interzică achiziția de mașini pe benzină), precizează CNN.

După toate aceste declarații, Elon Musk a publicat un mesaj în care face o acuzație serioasă.

„E timpul să aruncăm adevărata bombă: DonaldTrump apare în fișierele Epstein. Ăsta e adevăratul motiv pentru care nu au fost făcute publice. O zi bună, DJT!”, a scris miliardarul pe X.

Acuzația face referire la documentele legate de Jeffrey Epstein, miliardarul condamnat pentru trafic sexual, a cărui rețea a implicat mai multe nume grele din politică și afaceri.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!