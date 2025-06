Israelul a lovit o suburbie din Beirut. IDF spune că atacă "ținte teroriste ale Unității Aeriene Hezbollah"

Forțele de Apărare ale Israelului au anunțat că atacă "ținte teroriste ale Unității Aeriene Hezbollah (127)" în suburbia sudică Dahieh, Beirut, în timp ce nori mari de fum se puteau vedea ridicându-se din capitala Libanului joi seară, scrie CNN.

Agenția de știri de stat din Liban, NNA, a relatat, de asemenea, atacuri cu drone israeliene, precizând că o "serie de atacuri de avertisment, în număr de peste șapte", au vizat suburbiile sudice ale orașului.

Armata israeliană avertizase anterior cu privire la un atac iminent în zonă, menit să distrugă presupusele "instalații subterane de producție a dronelor controlate de Hezbollah".

Purtătorul de cuvânt al IDF, Avichay Adraee, a emis un "avertisment urgent" prin intermediul rețelelor de socializare joi, îndemnând locuitorii din cartierele "Al-Hadath, Haret Hreik și Burj Al-Barajneh să evacueze imediat clădirile marcate cu roșu pe hărțile atașate și structurile adiacente și să stea la cel puțin 300 de metri distanță pentru siguranță".

Anunțul a provocat panică generalizată și evacuări, potrivit NNA. O înregistrare video de pe rețelele de socializare surprinsă joi noaptea a arătat zeci de mașini părăsind cartierele din sudul orașului.

The Israeli occupation is currently carrying out airstrikes on Dahye, Beirut’s southern suburb, after a dozen warning strikes. This comes after threats were issued shortly before to the residents in Hadath, Haret Hreik, and Burj al-Barajneh. The bombings are reportedly in full… pic.twitter.com/B5cdS2tEQB