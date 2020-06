Lora, blocată în Bali de patru luni din cauza pandemiei: 'Am trăit cât alții în trei ani. Dar vreau să-mi îmbrățișez oamenii, mi-e dor'

Cântăreața e nevoită în continuare să stea departe de familie și prieteni și visează la ziua când îi va putea strânge din nou pe toți în brațe. „Vreau să-mi îmbrăţişez oamenii, vreau să-mi îmbrăţişez fratele şi să-l ţin aşa o zi. Mi-e dor de prieteni, abia aştept să le povestesc lucruri”, a mărturisit ea pentru Mediafax.

Lora a dezvăluit că a trăit momente de panică în momentul în care linia aeriană a anunţat încetarea zborurilor. În aceste patru luni, a reușit să accepte situația în care se află și să vadă partea bună a lucrurilor. Spune că a călătorit, a încercat să facă meditație, ba chiar a filmat și un videoclip pe insula indoneziană.

„În patru luni, am trăit cât alţii în 3 ani. Mă simt foarte bine, ne-am adaptat extraordinar, nu mai simţim disperarea aia să ne întoarcem acasă. Ne simţim super bine. Am treabă multă aici”, a spus artista.

Bali i-a oferit chiar și un loc unde poate să cânte, reușind astfel să se bucure în continuare de cea mai mare pasiune a ei. „Am cunoscut o super trupă care cânta coveruri într-un bar, aici, în Bali. Eram pe scuter când am auzit muzica şi când am văzut că este o scenă şi cântă cineva acolo, era să sar de pe scuter. Am zis - baby, baby, opreşte aici, muzică! Şi mă invită de fiecare dată când au muzica live pentru că am cântat acolo de drag”, a mai spus Lora.