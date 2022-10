Secretul prin care Lora se menține slabă, fără dietă sau sală. Ce consumă atunci când îi este poftă de dulce

Deși a trecut de 40 de ani, Lora este într-o formă de invidiat. Vedeta spune însă că nu ține dietă și nu merge la sala de sport.

Lora susține că încearcă să mănânce cât de sănătos poate, în ciuda faptului că nu ține o dietă strictă. Iar când apare pofta de dulce, artista nu dă fuga la raionul de ciocolată, ci la farmacie, de unde își cumpără suplimente de crom.

”Nu am o dietă! Mănânc orice, doar să nu fiu intolerantă sau alergică la chestia aia. Mănânc dulce, dar rar pentru că atunci când simți nevoia de dulce e o carență de crom, iar eu îmi iau suplimente. Dacă iei câte o pastiluță de crom îți dispare pofta de dulce, că de fapt lipsește ceva. Mi-am învățat corpul practic, m-am înconjurat de oameni care știu”, a povestit Lora pentru Spynews.ro.

Lora susține că zilnic mănâncă o supă, iar ultima masă din zi o ia la o oră nu foarte târzie. Se întâmplă uneori însă să mănânce la 22 – 23, mai ales când este în turneu.

Iar între mese, cântăreața ia o mică gustare formată, în general, dintr-un fruct.

”Dimineața mănânc ouă sau omletă cu legume, la prânz mănânc o supă și pește, legume sau pui cu legume, îmi place să am o supă pe zi măcar. Seara încerc să mănânc la o oră cât mai ok, dar se întâmplă să mănânc și la 10-11, dar am grijă de mănânc, mănânc pește, depinde. Între mese încerc să mănânc un măr sau un alt fruct”, a mai spus ea.

”Nu prea merg la sală, mi-am propus să merg, am acasă salteluță de sport și am și un stepper, am o tipă pe youtube cu care îmi place să mă antrenez. Acasă face genuflexiuni sau abdomene, trebuie să ai un ritual acasă, eu cred foarte tare în ritualul de frumusețe și de sănătate”, a mai spus artista.