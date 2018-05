Prințul Harry și Meghan Markle le-au oferit invitaților la nuntă o pungă plină cu cadouri. Ce conținea aceasta

Mii de oameni au fost invitați la Castelul Windsor, în timp ce prințul Harry și Meghan Markle s-au căsătorit, sâmbătă, la Capela St. George.

Cu toții au primit câte o pungă cu cadouri.

Pe plasele din pânză erau inscripționate inițialele mirilor, data nunții și locul unde a avut loc ceremonia. Printre cadouri s-au numărat ciocolată, apă, prăjituri, un cupon de 20% reducere la magazinul Castelului Windsor și un magnet pe care scria „Nunta lui Harry cu Meghan”.

The gift bag that members of the public got at today's #royalwedding pic.twitter.com/RBX4OocDVD