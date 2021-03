Pepe a dezvăluit cum a aflat că a fost înșelat. Artistul, de nerecunoscut după divorţ

Mariajul dintre Pepe şi Oana Zăvoranu a început în 2006. În 2011, cei doi au divorţat, în urma unui scandal de indifelitate.

"Dacă afli că nevastă-ta, când tu nu ești acasă, îți zice că se duce la o prietenă, ce faci? Te convingi că așa e. Am stat vreo 3 ore până a ieșit de la un apartament, eu știam că a mai fost acolo, dar ieșea singură. La un moment dat a ieșit cu el și am zic gata, acum am făcut flagrantul.

Eu eram plecat din București, și eu mincinos. Faza dură a fost că eu mergeam în spatele lor și vorbeam cu ea la telefon.

Era parcat în fața casei lui și eu parcat în spatele lor și ea aștepta să închid eu telefonul să își poată lua la revedere de la el, iar eu nu-i lăsam", a povestit artistul pe canalul său de YouTube.

Pepe, de nerecunoscut după divorţul de Raluca Pastramă

Pepe a fost de nerecunoscut pe străzile din Bucureşti. Artistul a mers la cumpărături, îmbrăcat lejer cu un trening închis la culoare, părul prins în coadă şi nelipsita mască de protecţie, aşa cum prevede legea acum.

Pepe şi-a făcut cumpărăturile şi apoi a părăsit supermarketul cu mai multe plase, pe care le-a aşezat în portbagajul dubiţei de transport pe care o conducea, potrivit Impact.

Povestea de dragoste dintre Pepe şi Raluca Pastramă s-a încheiat anul trecut cu mai multe acuzaţii de indifelitate, dar şi de violenţă. După opt ani de căsnicie, artistul şi soţia sa au decis să îşi spună "adio", iar despărţirea a fost una presărată de scandaluri.

Disputa pe avere

Raluca Pastramă a depus o cerere la Tribunalul Bucureşti şi a solicitat anularea unei hotărâri a adunării generale luată pe 3 decembrie în legătură cu activitatea firmei care administrează grădiniţa, iar Pepe ar avea 90 la sută dintre acţiuni şi Raluca doar 10 la sută.

Pe firmă ar fi înregistrate şi două maşini de lux, potrivit informațiilor din spaţiul public. In condiţiile în care cântăreţul este acţionar majoritar în firmă, ar putea să obţină autoturismele în valoare de aproape 100 de mii de euro şi este posibil ca decizia pe care încă soţia artistului o vrea anulată să aibă legătură cu aceste două automobile şi chiar şi cu imobilul în care funcționează grădinița, evaluat la 650 de mii de euro. In presa tabloidă, se vehiculează că Pepe ar vrea s-o scoată pe Raluca din firmă.

Împreună, Pepe şi Raluca Pastramă au două fetiţe, Rosa şi Maria. În repetate rânduri, frumoasa brunetă a declarat că ele vor fi prioritatea ei întotdeauna. În urma despărţirii, cei doi ar fi ajuns la un acord cu privire la creşterea celor două minore. Astfel, părinţii ar urma să le sprijine mereu pe fete atunci când vor avea nevoie.

