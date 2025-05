Poliglotul "de alături". Cum a devenit celebru în toată lumea un băiat care vorbește 30 de limbi

Originar din Japonia, Yuji Beleza a devenit faimos după ce a început să facă video-uri în care vorbeşte cu necunoscuţi, pe stradă, în limba acestora. El ştie aproape 30 de limbi străine. Sursa foto: Instagram /@yuji_beleza

Yuji Beleza, un vlogger din Japonia, a devenit faimos pentru că este poliglot – vorbeşte aproape 30 de limbi străine. Urmărit de milioane de oameni din întreaga lume, el a dezvăluit într-un interviu oferit jurnaliştilor de la CNN cum a început pasiunea lui pentru limbile străine şi, desigur, cine l-a impulsionat să înceapă să facă video-uri pe străzile celor mai importante oraşe de pe mapamond.

Originar din Japonia, Yuji Beleza vorbeşte aproape 30 de limbi străine

În vârstă de 27 de ani, Yuji Beleza a crescut în Kyoto, Japonia, cu o mamă irlandeză care preda engleză și vorbea patru limbi strîine – engleză, irlandeză, japoneză și spaniolă – și un tată japonez care lucra ca agent de securitate.

"Eu și sora mea am învățat devreme cum să schimbăm cuvinte în diferite limbi străine. Și eu cred că am avut o perspectivă destul de largă de la o vârstă fragedă, deoarece am fost mereu curios și dornica să învăț cât mai multe despre lume", a rememorat Yuji Beleza pentru CNN.

Yuji Beleza a studiat la o facultate din Irlanda

Yuji Beleza le-a mărturisit jurnaliştilor de la CNN că nu s-a simţit complet acceptat ca japonez. Iar în facultate, el a locuit timp de un an în Tipperary, un oraş din inima Irlandei, pentru a se conecta cu cultura mamei sale. Din păcate, şi aici, la fel ca în ţara natală, s-a simţit ca un imigrant, a spus îndrăgitul influencer. Însă, la fel ca în alte ţări, şi în Irlanda şi-a făcut prieteni pe viaţă.

"Mi-am făcut mai mulţi prieteni în rândul polonezilor şi al lituanienilor. (...) vorbeau rusă... acela a fost momentul în care am devenit mai interesat de limbile străine", a mai povestit celebrul vlogger.

Yuji Beleza a fost încurajat de un prieten turc să facă video-uri pentru social media

În timp ce era student în Japonia, Yuji Beleza a început să studieze limba rusă. Ulterior, el a ajuns să întâlnească imigranţi din Turcia şi s-a îndrăgostit de limba şi cultura lor.

"Am realizat că trebuie să învăţ limba turcă pentru a putea să mă împrietenesc mai bine cu ei. Am vrut să citesc în limba lor, să înţeleg oamenii şi să comunic cu ei", a declarat Yuji Beleza pentru CNN.

De altfel, Suleyman, un prieten din Turcia, a fost cel care l-a încurajat să înceapă să facă diferite clipuri pentru YouTube, TikTok şi Instagram, care, în prezent, sunt vizionate de milioane de oameni din zeci de ţări.

"Am intervievat oameni din lumea întreagă, vorbind limba lor şi punând zâmbete pe feţele lor. (...). Vorbesc fluent în limba engleză, japoneză, rusă, germană. Şi, de asemenea, în limba turcă. Pe contul de TikTok, în prezent, am 4 milioane de urmăritori, iar pe cel de Instagram,aproape 3 milioane de urmăritori", a spus tânărul influencer.

Yuji Beleza a precizat în cadrul interviului că oricine vrea să înveţe o limbă străină ar trebui să o facă în afara orelor de la şcoală sau a cursurilor private şi să o folosească ori de câte ori au ocazia. Un alt secret, a mai subliniat el, este reprezentat de faptul că: o limbă străină reprezintă, de fapt, o uşă către cealaltă.

"Limba maghiara este similară cu limba finlandeză sau estonă. De asemenea, maghiara se aseamănă cu limba turcă, iar limba turcă seamănă cu limba japoneză. Aşadar, fiecare limbă este interconectată", a spus Yuji Beleza la finalul interviului oferit jurnaliştilor de la CNN.

În timp ce pe contul său de YouTube are aproape 500.000 de abonaţi, pe Instagram, el este urmărit de aproape 3 milioane de oameni, iar pe TikTok, de 4 milioane de persoane. Unele dintre clipurile sale au aproape 6 milioane de vizualizări.