Scandalul dintre Pepe și Raluca, ajunge la un alt nivel. Ar fi vorba despre 1.500.000 de euro

Procesul ar avea legatura cu vila in care cei doi au deschis o gradinita dar şi cu doua masini de lux. La momentul anunţului separării dintre cei doi, Pepe anunţa un divorţ amiabil, la notar. Lucrurile au luat însă o cu totul altă întorsătură în momentul în care Raluca Pastramă a cerut emiterea unui ordin de protecţie.

Iniţial, femeia a obţinut un ordin provizoriu de la poliţie, după ce ar fi spus agenţilor că ar fi fost agresată fizic de încă soţul ei. La instanţă însă, Raluca şi-a restras plângerea. Au urmat inclusiv acuzaţii de infidelitate.

Iar de acum inainte miza pare să fie lupta pe avere. Raluca Pastramă a depus la Tribunalul Bucureşti şi a cerut anularea unei hotărâri a adunării generale luată pe 3 decembrie în legătură cu activitatea firmei care administrează grădiniţa, iar Pepe ar avea 90 la sută dintre acţiuni şi Raluca doar 10 la sută.

Numai că pe firmă ar fi înregistrate şi două maşini de lux, potrivit informaţiilor din spaţiul public. In condiţiile în care cântăreţul este acţionar majoritar în firmă, ar putea să obţină autoturismele în valoare de aproape 100 de mii de euro şi este posibil ca decizia pe care încă soţia artistului o vrea anulată să aibă legătură cu aceste două automobile şi chiar şi cu imobilul în care funcţionează grădiniţa, evaluat la 650 de mii de euro. In presa tabloidă, se vehiculează că Pepe ar vrea s-o scoată pe Raluca din firmă.

Mai multe detalii, în materialul prezentat, vineri, la Show Blitz de Ana Maria Bujor și Georgiana Murgilă: