Premiile Grammy 2024. Sza este marea favorită, dar şi de la Taylor Swift se speră la un record istoric | Unde poate fi vizionată gala live

În această noapte, la Los Angeles va avea loc cea de-a 66-a ediţie a premiilor Grammy. Favorită în acest an este Sza (SI-ZA), care a primit cel mai mare număr de nominalizări. Dar şi Taylor Swift ar putea deveni prima artistă din istorie care câștigă de 4 ori albumul anului. Cu mai multe despre acest eveniment vine David Daniel, corespondent CNN.

Sza, în vârstă de 34 de ani, pe numele adevărat Solána Imani Rowe, i-a revenit onoarea de a primi cele mai multe nominalizări la gala premiilor Grammy 2024.

Cântăreaţa şi compozitoarea născută în Saint Louis are nouă nominalizări, inclusiv la trei dintre cele "patru mari" categorii: "înregistrare", "melodie" şi "albumul anului", reuşind să devanseze artişti cu greutate în industria muzicală precum Taylor Swift, Miley Cyrus şi Billie Eilish.

Artista a fost totodată nominalizată în mai multe categorii dedicate genurilor pop, rap melodic, R&B atât progresiv, cât şi tradiţional.

Piesa lui Sza, "Kill Bill", este nominalizată atât la la categoria "melodia anului", cât şi la categoria "albumul anului". Piesa este extrasă de pe cel de-al doilea album al său, "SOS", care este nominalizat la categoria "albumul anului".

Sza are acum un total de 24 de nominalizări Grammy în carieră şi o victorie.

Ea este unul dintre cei şase artişti nomunalizaţi pentru "discul anului" şi pentru "melodia anului".



Ceilalţi sunt Miley Cyrus pentru "Flowers", Billie Eilish pentru "What was I made for?", de pe coloana sonoră a filmului "Barbie", Olivia Rodrigo pentru "Vampire" şi Taylor Swift pentru "Antihero".



Jon Batiste completează seria nominalizărilor duble, obţinând o nominalizare pentru "înregistrarea anului", pentru "Worship" şi o nominalizare pentru "melodia anului" pentru "Butterfly".

Swift ar putea deveni prima artistă din istorie care câştigă de patru ori

Taylor Swift, în vârstă de 34 de ani, aflată în mijlocul turneului cu cele mai mari încasări din lume, concurează pentru un al patrulea trofeu pentru albumului anului cu „Midnights”.

Dacă Taylor Swift va câştiga albumul anului pentru "Midnights", va deveni prima artistă din istorie care ridică de patru ori prestigiosul trofeu. În acest moment, ea este la egalitate cu Paul Simon, Stevie Wonder şi Frank Sinatra, care au fiecare câte trei victorii.

Unde pot fi urmărite live Premiile Grammy 2024

Peste 80 de premii vor fi decernate în cadrul a ceea ce se numeşte "ceremonia de premiere", care va avea loc duminică, la ora 20.30 GMT (12.30 la Los Angeles).

Spectacolul principal, care va începe luni la ora 01.00 GMT, va fi transmis în direct în SUA pe CBS şi în streaming pe Paramount Plus. Discursurile şi prestaţiile selectate sunt de obicei încărcate pe YouTube a doua zi.

Comediantul Trevor Noah va fi gazda pentru al patrulea an consecutiv, supervizând un număr impresionant de 94 de categorii, de la cel mai bun album creştin contemporan la cea mai bună carte audio.

Joni Mitchell, U2, Dua Lipa, Billie Eilish şi SZA vor cânta la gala Premiilor Grammy, care are loc duminică, la Los Angeles.

Spectacolul va putea fi urmărit pe canalul YouTube al Recording Academy şi pe live.grammy.com.