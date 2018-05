Romică Tociu și Cornel Palade, întâmplări nostime din timpul spectacolelor: „Am terminat toate crengile verzi de la teatrele de vară”

Invitați în emisiunea „Sinteza Zilei”, Romică Tociu și Cornel Palade au povestit întâmplări nostime din timpul spectacolelor.

„Când ne-au refuzat intrarea NATO, noi am făcut un spectacol „Adio, dragă NATO” și intram amândoi camuflați”, a început să povestească Cornel Palade.

„Noi n-aveam nimic cu NATO. M-am dus și am rupt niște crăci cu verdeață și am intrat tiptil. Toată vara aia, o jumătate de oră am improvizat. Îți dau cuvântul meu, când dau drumul la capre, nu mai e nimic verde în jur. Pe la toate teatrele din vară nu mai era nicio creangă verde. Ne-au zis aia de la cinematograf: Domnul Tociu mai ușor că ne-ați rupt toți copacii de aicea din față”, a povestit Romică Tociu.