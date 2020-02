Oana Roman a slăbit 10 kilograme şi nu se opreşte aici. "Urmez o dietă pe care mi-am creat-o singură, nu mi-a dat-o cineva"

„Urmez o dietă pe care nu mi-a dat-o cineva, mi-am creat-o singură. Concret, mănânc de toate, dar mult mai puţin. (...) mănânc pâine şi paste cât mai puţin, în cantităţi foarte mici. Nu mănânc mai mult de două mese pe zi, nu există un număr de calorii pe care îl calculez zilnic.

Dacă mi-e poftă de ceva dulce, mănânc doar două linguriţe dintr-o prăjitură, nu una întreagă, sau două pătrăţele de ciocolată (...). Altfel, nu beau niciodată sucuri acidulate, beau doar apă, de preferat minerală.

Am slăbit până acum aproape 10 kilograme, de la măsura 50 am ajuns la 44. Este un procedeu de transformare care va mai dura o perioadă, până consider că am ajuns unde mi-am dorit”, a spus Oana Roman, potrivit csid.ro.