Decizie radicală luată de Pescobar în plin război cu ANPC: "Vindem, tati, că n-avem ce să facem”

Omul de afaceri Paul Nicolau, supranumit Pescobar, patronul restaurantelor Taverna Racilor închise de ANPC pentru nereguli privind siguranța alimentară, a anunțat pe rețelele sociale că a luat o decizie radicală.

Sursa foto: Facebook

Patronul de la Taverna Racilor îşi vinde una din preţioasele maşini. Este vorba despre modelul Lamborghini Urus, cu 650 de cai putere, achiziţionat de Pescobar cu aproximativ zece luni în urmă, cu 300.000 de euro.

"Anunţ de vânzare Urus. Pescobar, unic proprietar, Urus 14.000 km, atât s-a putut. Avionul de pe lume. Cu tot cu laptop, cu tot cu secret, cu tot cu icoane de la Athos. Vindem, tati, că n-avem ce să facem cu atâtea, dă urât după aia”, sună anunţul de vânzare postat de Pescobar pe TikTok.

Patronul de la Taverna Racilor şi-a achiziţiont bolidul în noiembrie 2022 şi l-a și botezat, în stilul lui, "pescomobilul”.

Trei restaurante Taverna Racilor închise în doar câteva ore de inspectorii ANPC

În urma neregulilor descoperite, inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) i-au închis pe bandă rulantă temporar toate cele trei restaurante din țară.

După ce ANPC a dispus și închiderea celei de-a treia taverne, cea din Timișoara, Pescobar a transmis un mesaj prin care a dat de înțeles că soarta afacerilor lui stă în mâinile șefului instituției, Horia Constantinescu. Afaceristul susține că neregulile nu au fost nici pe departe atât de mari precum se vehiculează, ci totul ar fi mai degrabă un linșaj mediatic.

"Am fost închis total, la Herăstrău, chiar dacă putea să-mi permită să țin deschis, pentru că am plătit amenzile, m-am reglat cu totul. Dar așa vrea puterea lui, să mă închidă. Au închis și la Snagov, chiar dacă acolo nu au găsit absolut nimic, doar pentru că nu am autorizație de la DSP, chiar dacă asta nu ține de ei. Am tot dosarul dat la ei pentru autorizare, atât s-a putut.

V-am pupat și măcelul continuă. Asta este execuție în direct. Totul stă în puterea unui singur om, cum decide nenea Horia, așa e soarta a 300 de angajați, a unui restaurant care încasează multe, multe milioane și tot multe, multe milioane plătești taxe. Ei, de mâine, că s-a închis la Herăstrău și Snagov, și probabil că se vor închide și celelalte, nu se mai plătește nimic. Așa vrea suflețelul lui, nu mai plătim nimic, zero încasări, zero taxe, zero tot, tot, tot”, a mai spus Pescobar pe internet.

În replică, șeful ANPC, Horia Constantinescu, a spus că restaurantele deţinute de Pecobar au fost închise după ce au fost constatate nereguli grave descoperite în timpul unor controale.

"În primul rând, fără să îmi doresc să intru în vreo polemică cu persoana la care faceţi referire, am convingerea că nu culoarea politică a adus peste 136 de kilograme de produse în afara datei limită de consum în restaurantul de la Timişoara, cum nu o culoare politică este cea care alimentează dintr-un puţ restaurantul de la Snagov, în pofida celor constatate de către cei de la DSP, cu referire la faptul că nici măcar acest puţ nu este verificat suficient pentru a putea furniza apă unei locaţii de alimentaţie publică, cum, de asemenea, nu are niciun fel de culoare politică informaţia pe care am primit-o, şi de la care s-a declanşat toată această acţiune, şi anume aceea că produsele din peşte sunt transportate în condiţii necorespunzătoare de la locaţia din Giurgiu către toate celelalte.

Acesta a fost motivul extinderii la absolut toate locaţiile şi, inclusiv acelaşi personaj îşi asumă în mediul online că da, este adevărat că trebuiau transportate la -18 (n.r. grade Celsius), dar că nici -6 nu este foarte rău, în condiţiile în care diferenţa de temperatură este de 12 grade la unul dintre cele mai perisabile alimente şi cele mai periculoase alimente în condiţiile depozitării şi procesării neconforme. Nu suntem aici într-un bâlci în care fiecare îşi asumă, dar ar vrea să continue. Nu este în pixul meu, ci deciziile sunt rodul analizei unor comisii la nivelul structurilor regionale. Îmi asum în modul cel mai transparent faptul că da, este o acţiune pe care am coordonat-o, la fel ca multe altele pe care le-am coordonat la nivel naţional”, a declarat Horia Constantinescu.