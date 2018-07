Dezbrăcatu', în doliu! "Drum lin către îngeri"

sursa foto: Facebook

Momente grele pentru Codruț Kegheș.

Actorul cunoscut drept Cătălin Dezbracatu' este în doliu, după ce mama lui s-a stins din viață.

"Drum lin către îngeri, mămica mea!", a scris Codrut Kegheș, pe pagina sa de Facebook.

sursa: Facebook/ Codruț Kegheș

Deși la TV este mereu vesel, viața lui Dezbrăcatu' a fost marcată de multe drame.

„Mama a mai fost căsătorită şi a avut doi copii. Din păcate, prima căsnicie s-a încheiat tragic: fostul ei soţ s-a spânzurat. Mama s-a recăsătorit şi astfel am apărut eu pe lume. M-a născut la 40 de ani. Din păcate, şi sora, şi fratele meu au avut un destin tragic. Sora mea a murit chiar de ziua mamei, pe 8 noiembrie 1979, la 26 de ani, pentru că a fost muşcată de un câine turbat. Fratele meu a murit şi el când avea 30 de ani. A căzut peste el o poartă la serviciu şi a murit pe loc. Am încercat mereu să fiu alături de mama, să o încurajez şi să o iubesc. Acum, ea este foarte bolnavă şi de multe ori îmi spune că am fost trimis de Dumnezeu pentru a avea grijă de ea.”, dezvăluia Codruţ Kegheş, în urmă cu un an, într-un interviu.