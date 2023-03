Nicu Covaci, prima reacție după ce a fost respins de Uniunea Compozitorilor: "Voi da în judecată UCMR"

Nicu Covaci, liderul formației Phoenix, cu peste 100 de piese compuse în cei 60 de ani de carieră, susține că va acționa în instanță, după ce a fost respins de UCMR, pentru că nu a obținut punctajul necesar la examen.

Nicu Covaci a încercat de mai multe ori să intre în rândul artiștilor care fac parte din Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, însă a fost respins de fiecare dată.

Astfel, pentru ca opera sa să fie protejată și recunoscută, au fost mai mulți ani de procese, îndreptate atât către UCMR, cât și către Centrul Național al Cinematografiei, însă munca artistului Nicu Covaci nu a fost recunoscută.

"Dacă ei reprezintă Uniunea Compozitorilor, atunci prefer să nu fac parte din gașca lor. De 50 de ani îmi încasează drepturile de autor.

Eu am peste 100 de compoziții, nimeni nu are peste 100 de compoziții. Dacă nu ești recunoscut drept compozitor, ei încasează sume enorme, iar ție îți dau doar niște mărunțiș", a spus Nicu Covaci.

Pentru a fi primit în Uniunea Compozitorilor, fondatorul legendarei trupe Phoenix a fost trimis să susțină un examen, însă a fost anunțat, în scris, că nu a primit punctajul maxim.

"Ani de zile am râs, am spus că este o umilință! Cum să dau examen? Aveți piesele mele, cu acorduri, cu note și cu texte. Toate sunt declarate. Voi merge să-i întreb ce greșeli am făcut", a mai spus artistul.

O reacție în acest caz a venit și din partea ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, care a afirmat că "ceva este profund greșit cu acest UCMR".

De-a lungul timpului, pe lângă Nicu Covaci, și alți artiști au fost respinși de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România.