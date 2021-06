Ștefan Borleanu, cuțitul de aur al lui Dumitrescu, o pune la zid pe Narcisa Birjaru, câștigătoarea Chefi la Cuțite

”Îmi pare rău să vă contrazic, Chef Florin Dumitrescu, dar nu prea avem ce să învățăm de la Narcisa, nu cred că vedem la fel bucătăria. Nu am judecat pe nimeni, nu am subestimat pe nimeni, nu e stilul meu, dar consider că am fost câțiva care meritam mai mult de la acest show.

Am avut mereu gust în farfurii, am avut tehnică și am dat tot ce am mai bun pentru a ajunge cât mai departe.

Recunosc că la final am ajuns să ma frustreze situația, dar am trecut peste.

Bucătăria pentru mine înseamnă mult mai mult decât o tocăniță, suntem în 2021 și trebuie să evoluam, să ne ajutăm de tehnologie.

Mă bucur totuși că am avut meniul în finală, chiar dacă nu am fost eu cel care l-a executat. Felicitări Elena Matei, te-ai descurcat bine!

Câștigul cel mai mare a fost altul, am legat prietenii cu niște oameni speciali de la care cu siguranță am ce să învăț!”, este mesajul lui Ștefan Borleanu pe o rețea socială.

”O să vă explic niște chestii pe care nu le vedeți sau nu vreți sa le vedeți”

Chef Florin Dumitrescu a postat un mesaj după ce Ștefan Borleanu a fost eliminat și nu a mai avut posibilitatea să lupte pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

”Deci, mă oftic și eu că nu au fost și ceilalți doi băieți în finală, au trecut câteva luni bune de atunci, mi-a trecut și supărarea pe Ștefan, totul OK. Eu sunt mândru de ai mei că am avut cea mai cea echipă din sezonul 9. Băieți buni. Mă repet, o sa fac live-ul pe Youtube să vă explic niște chestii pe care nu le vedeți sau nu vreți sa le vedeți și o să înțelegeți cel puțin din punctul meu de vedere cum stau lucrurile”.

Narcisa Birjaru este câștigătoarea celui de al IX-lea sezon al concursului Chefi la cuțite

Finala Chefi la cuțite 2021 a desemnat-o câștigătoare pe Narcisa Birjaru, concurenta din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu. Tânăra de etnie romă și-a stăpânit cu greu lacrimile de fericire atunci când a realizat că va primi marele trofeu.

În finala Chefi la cuțite 2021, Cătălin Amarandei, Narcisa Birjaru și Elena Matei, alături de echipele alese, s-au întrecut la pregătit un meniu demn de un juriu format din cei mai buni chefi din România.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal