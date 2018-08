Ilie Năstase, după ce a fost acuzat de Brigitte că i-a furat din casă: „M-am dus să-i iau toate lucrurile pe care eu i le-am cumpărat”

Continuă războiul dintre Brigitte Sfăt și Ilie Năstase, care este acuzat că a intrat pe geamul locuinței brunetei și că i-a furat mai multe genți cu haine. Deși a fost inițial evaziv, iată că fostul tenismen și-a recunoscut, totuși, fapta.

Chiar și așa, Ilie Năstase nu pare să regrete nimic. Sportivul susține că n-a făcut decât să intre în „casa lui” și să își ia înapoi mai multe bunuri pe care i le cumpărase soției sale.

„Eu am intrat în casa mea, pe care i-am cumpărat-o eu. Nu este vreo plângere la poliție din partea nimănui, așa cum se zice. Știu că plângerea se face în scris, ea este plecată acum în Turcia, cu altul, deci nu are cum să facă acest lucru. Nu am mai vorbit deloc cu ea, după cele întâmplate. Eu m-am dus în casă să îi iau toate lucrurile pe care eu i le-am cumpărat, nu altceva: gențile, parfumurile, toate alea eu i le-am cumpărat. Mă pregătesc să plec zece zile în Italia, pentru că am treabă, ăsta este concediul meu.

Nu știu dacă mai există vreo cale de împăcare cu Brigitte, nu știu ce să zic, nu mai înțeleg nimic, nici pe Brigitte nu o înțeleg. Menajera de ce să se sperie? Mă cunoștea, eu veneam în fiecare seară pe acolo”, a declarat Ilie Năstase, conform spynews.ro.

Ieri, Brigitte Sfăt a sunat la 112 pentru a raporta că Ilie Năstase a intrat pe geamul casei sale din Pipera și că i-a furat mai multe genți cu haine. În tot acest timp, Brigitte Sfăt se află în vacanță în Turcia.