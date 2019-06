O vedetă de la noi, probleme cu sarcina: ”Fac injecții”

Andreea Moldovan, soția lui DJ Optik, și fosta concurentă a unui show culinar, are probleme cu cea de-a doua sarcină. Peste două luni urmează să aducă pe lume un băiețel, însă se confruntă cu probleme.

”Eu mi-am dorit să nasc natural şi la prima sarcină. Îl monitorizăm, fac injecţii. Eu ar trebui să fac mişcare foarte multă, între 5000 şi 10 000 de paşi în fiecare zi. Mi-a dat-o! Sarcina asta mi-a dat-o! Pe prima nu am simţit-o. Acum am două viteze: încet şi pe loc. Nasc la sfârşitul lui august, începutul lui septembrie. Atelierul merge. Am pofte, dar au fost în prima parte. Am poftit la toate mâncărurile româneşti. Acum sunt numai pe asiatic şi pe picant, ultra picant. Mănânc picant în general, dar nu aşa la orice masă. Nu mai am voie să călătoresc acum. Nu o să mai sterilizez atât de tare, îi spun oficial mamei că n-o mai aştept cu spirtul la uşă. O să fim mai relaxaţi, clar”, a spus Andreea Moldovan, conform spynews.ro.