Directoarea unei grădiniţe, înjunghiată vineri, în Sectorul 2 din Bucureşti, avea certuri dese cu soţul său, cel care ar fi atacat-o de altfel, iar în unele nopţi dormea în sediul grădiniţei de frică să nu meargă acasă, potrivit mărturiilor unei vecine.

Ca o premonitie macabra, femeia a postat, in urma cu o luna si jumatate, rezultatul unui test amuzant, in care deznodamantul era unul clar: va ajunge in rai